Quién es el delantero colombiano que llegará a Independiente Rivadavia para remplazar a Sebastián Villa

Independiente Rivadavia está muy cerca de incorporar su primer refuerzo y todo indica que será un delantero colombiano quien reemplazará a Sebastián Villa tras su pase a Boca.
Independiente Rivadavia está muy cerca de incorporar su primer refuerzo y todo indica que será un delantero colombiano quien reemplazará a Sebastián Villa
Independiente Rivadavia está muy cerca de incorporar su primer refuerzo y todo indica que será un delantero colombiano quien reemplazará a Sebastián Villa tras su pase a Boca.
Luis Ángel Díaz, de 22 años, llegará en las próximas horas a Mendoza para cumplir con la revisación médica, completar los últimos detalles de su transferencia y sumarse al equipo que dirige Alfredo Berti.
La Lepra y Envigado, club dueño del pase de Díaz y flamante campeón de la segunda división colombiana, ya tienen todo acordado para que el club del Parque adquiera un porcentaje del pase, sume su primer refuerzo del actual mercado de pases y el extremo ocupe el vacío que dejó Villa en el ataque.
Luis Ángel Díaz Cuesta es diestro, mide 1,77m, estuvo en la selección Sub 20 de su país y según Transfermarkt su pase está valuado en 550.000 euros. Los números del colombiano en su club indican 127 partidos jugados, 14 goles y 5 asistencias.
La Lepra jugará este jueves 30 a las 19 su primer partido del semestre en condición de local y será ante Huracán por la segunda fecha del Torneo Clausura.
Luego, el lunes 2 de agosto, visitará a las 21.30 a Sarmiento de Junín y deberá esperar la confirmación del día y horario para recibir a Estudiantes de Río Cuarto antes de la ida de octavos de final de la Copa Libertadores, ante Fluminense en Río de Janeiro, programada para el miércoles 11 de agosto a las 19.