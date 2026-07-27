Quién es el delantero colombiano que llegará a Independiente Rivadavia para remplazar a Sebastián Villa

Luis Ángel Díaz Cuesta es diestro, mide 1,77m, estuvo en la selección Sub 20 de su país y según Transfermarkt su pase está valuado en 550.000 euros. Los números del colombiano en su club indican 127 partidos jugados, 14 goles y 5 asistencias.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

La Lepra jugará este jueves 30 a las 19 su primer partido del semestre en condición de local y será ante Huracán por la segunda fecha del Torneo Clausura.

Luego, el lunes 2 de agosto, visitará a las 21.30 a Sarmiento de Junín y deberá esperar la confirmación del día y horario para recibir a Estudiantes de Río Cuarto antes de la ida de octavos de final de la Copa Libertadores, ante Fluminense en Río de Janeiro, programada para el miércoles 11 de agosto a las 19.