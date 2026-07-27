Cuál es el significado de la Ley de Zeus en la película La Odisea, el éxito taquillero de Christopher Nolan

Nolan buscó respetar este significado al pie de la letra y quienes ya vimos la película, que promete ser de las más taquilleras del año, damos prueba de ello.

La Ley de Hospitalidad de Zeus, uno de los ejes de la película de Christopher Nolan.

La importancia de la Ley de Zeus en La Odisea, el gran éxito de Nolan

Este antiguo código es uno de los pilares del poema original atribuido a Homero y también una de las ideas centrales de la película de Christopher Nolan. A través del viaje de Odiseo, la historia muestra cómo el respeto o la violación de la hospitalidad determina el destino de numerosos personajes.

Uno de los ejemplos más claros aparece durante el encuentro con Circe, la poderosa hechicera que recibe a los hombres de Odiseo. El comportamiento desmedido de los soldados al aprovecharse del banquete preparado para ellos desencadena en el castigo de la bruja, que termina transformándolos en cerdos por abusar de la hospitalidad recibida.

Otro momento clave es el asedio de los pretendientes de Penélope, quienes permanecen durante largo tiempo en el palacio consumiendo los recursos de la familia y faltando al respeto a las normas que protegían el hogar del anfitrión.

Nolan también propone una interpretación particular del Caballo de Troya. Según esta lectura, ocultar soldados dentro de un supuesto regalo constituye la mayor transgresión posible de la xenia. Al utilizar un obsequio como instrumento de engaño y destrucción, se rompe la confianza que sostenía las relaciones sociales en la antigua Grecia.

La Odisea promete quedar como uno de los clásicos en la historia del cine.

De esta manera, el director convierte La Odisea en mucho más que una aventura poblada de dioses, monstruos y criaturas mitológicas. La película presenta la Ley de Zeus como el eje moral de la historia y muestra cómo cada violación de ese principio tiene consecuencias profundas.