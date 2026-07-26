Marvel confirmó quién reemplazará a Chadwick Boseman como rey T'Challa en Black Panther

David Jonsson el elegido de Marvel para ser el nuevo T'Challa

David Jonsson, quien es reconocido por sus interpretaciones en la serie de HBO Industry y la película The Long Walk, dará vida a T'Challa II, el hijo del rey T'Challa y Nakia.

David Jonsson tiene 32 años y es británico.

La trama de la nueva producción de Marvel se centrará en la etapa de madurez del joven heredero, explorando cómo asume la responsabilidad de continuar con el legado de su padre y la protección de la nación africana. David Jonsson es respetado por la crítica debido a que muchos lo consideran como una de las promesas del cine británico y por su versatilidad dramática.

"Agradezco a esta increíble familia a la que tengo el honor, el privilegio y la bendición de unirme", aseguró emocionado el actor en el escenario frente a miles de fanáticos.

¿Cuándo se estrenará en cines Black Panther III?

La dirección del filme estará de nuevo a cargo de Ryan Coogler, garantizando la continuidad estética y narrativa de las entregas anteriores. El elenco contará también con el retorno de figuras clave de la franquicia como Letitia Wright (Shuri) y Winston Duke (M'Baku).

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El estreno de Black Panther III en las salas de cine de todo el mundo está programado para el 15 de diciembre de 2028, marcando uno de los hitos más esperados del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).