"Vi la final tres veces": el descargo en la Selección argentina sobre las sospechas del partido vs. España

Al ser consultado sobre estas versiones, Manna mantuvo la misma postura que ya habían expresado Lionel Scaloni y Roberto Ayala, desestimando cualquier tipo de teoría conspirativa y poniendo el foco en lo estrictamente deportivo.

Matías Manna mantuvo firme su postura con respecto a la final del Mundial.

El integrante del staff técnico explicó que este tipo de reacciones son habituales cuando uno pierde y que en las redes de hoy, donde todo está filmado en todo momento, es muy fácil que la gente empiece a buscarle la vuelta a cualquier situación.

La mirada a futuro y la identidad de juego que no se negocia

Más allá de no haber alcanzado la victoria en el Mundial 2026, desde la Selección argentina reafirmaron el compromiso con el estilo futbolístico que transformó al equipo en una referencia.

"Hay un estilo de Argentina, una manera de jugar de juntarse a través de los pases que ojalá dentro de 15 años sigan jugando de la misma manera", expresó Manna, remarcando que esta filosofía ya se replica en las divisiones inferiores del país para garantizar la continuidad de la idea. De esta forma, la Selección argentina da por terminadas las controversias surgidas tras la final ante la Selección de España y reafirma su camino con la mirada puesta en los próximos desafíos.