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Mundial 2026

"Vi la final tres veces": el descargo en la Selección argentina sobre las sospechas del partido vs. España

Desde el cuerpo técnico de la Selección argentina remarcaron nuevamente la postura del equipo con respecto a la final del Mundial

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Las teorías conspirativas sobre la final siguen inundando las redes sociales. 

Las teorías conspirativas sobre la final siguen inundando las redes sociales. 

Tras perder la final del Mundial 2026 ante la Selección de España en un cierre dramático, el analista de video de la Selección argentina, Matías Manna, decidió romper el silencio este lunes para aclarar qué pasó en el campo de juego y frenar las teorías conspirativas que inundaron las redes sociales.

En una entrevista muy sincera, el integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni contó cómo revisaron el partido minuciosamente para entender la derrota: "Vi la final dos o tres veces más", soltó, marcando la cancha sobre lo que realmente ocurrió.

La final del Mundial 2026 dej&oacute; mucha tela para cortar, m&aacute;s all&aacute; de lo futbol&iacute;stico.&nbsp;

La final del Mundial 2026 dejó mucha tela para cortar, más allá de lo futbolístico.

La dura confesión de Matías Manna luego de la final del Mundial 2026

El cruce entre la Selección argentina y la Selección de España durante el Mundial 2026 dejó un análisis profundo, pero también desató una ola de sospechas en plataformas digitales sobre el desempeño arbitral y decisiones puntuales.

Al ser consultado sobre estas versiones, Manna mantuvo la misma postura que ya habían expresado Lionel Scaloni y Roberto Ayala, desestimando cualquier tipo de teoría conspirativa y poniendo el foco en lo estrictamente deportivo.

Mat&iacute;as Manna mantuvo firme su postura con respecto a la final del Mundial.&nbsp;

Matías Manna mantuvo firme su postura con respecto a la final del Mundial.

El integrante del staff técnico explicó que este tipo de reacciones son habituales cuando uno pierde y que en las redes de hoy, donde todo está filmado en todo momento, es muy fácil que la gente empiece a buscarle la vuelta a cualquier situación.

La mirada a futuro y la identidad de juego que no se negocia

Más allá de no haber alcanzado la victoria en el Mundial 2026, desde la Selección argentina reafirmaron el compromiso con el estilo futbolístico que transformó al equipo en una referencia.

"Hay un estilo de Argentina, una manera de jugar de juntarse a través de los pases que ojalá dentro de 15 años sigan jugando de la misma manera", expresó Manna, remarcando que esta filosofía ya se replica en las divisiones inferiores del país para garantizar la continuidad de la idea. De esta forma, la Selección argentina da por terminadas las controversias surgidas tras la final ante la Selección de España y reafirma su camino con la mirada puesta en los próximos desafíos.

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