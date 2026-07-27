Vicente Poggi cumplió 100 partidos con Godoy Cruz y se mostró agradecido: "Es el club en el que más he crecido"

Además, el jugador agradeció el reconocimiento de la gente en el momento de recibir la camiseta con el número 100. "Fue muy lindo, estoy contento por el apoyo. Yo creo que es una característica del hincha de Godoy Cruz: ser incondicional. Siempre se quedan a apoyar, siempre están, y para mí, es una alegría muy grande esa".

Respecto del rendimiento de Godoy Cruz, el uruguayo habitual punto alto, analizó: "Es una categoría que hay que adaptarse. Va a costar y costó. Creo que nos estamos empezando a adaptar, no siento que estemos adaptados al 100%, hay veces que nos cuesta. Pero cuando logramos abrir los partidos primero, somos muy superiores generalmente o los logramos controlar. Y eso hay que mantenerlo, primero de local y segundo hay que tratar de lograrlo en condición de visitante.

Por último, el uruguayo se refirió a la segunda rueda del torneo de la Primera Nacional donde el Tomba buscará consolidarse en los primeros puestos para pelear por el ascenso. "La segunda rueda es definitoria. Tenemos que ajustar eso de mantener las ganas de local. Importante es jugar bien, obvio, pero importante es ganar. Hoy yo creo que tuvimos parte que jugamos bien, hubo partes que sufrimos pero ganamos, y es importante después corregir sobre la victoria; distinto que corregir sobre la derrota. A veces crecés más sobre la derrota, pero es más lindo sobre la victoria. Y bueno, y ajustar eso de visitante, que es lo que nos falta. Sumar de visitante, es lo que nos hemos propuesto ahora".