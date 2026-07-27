Vicente Poggi cumplió 100 partidos con Godoy Cruz y se mostró agradecido: "Es el club en el que más he crecido"

Vicente Poggi tuvo un partido especial ante Central Norte de Salta, no solo porque el mediocampista tuvo un gran desempeño en el Gambarte sino porque, además, cumplió 100 partidos vistiendo la camiseta de Godoy Cruz.
Vicente Poggi se mostró feliz de llegar al centenar de partidos con la camiseta de Godoy Cruz
Vicente Poggi tuvo un partido especial ante Central Norte de Salta, no solo porque el mediocampista tuvo un gran desempeño en el Gambarte sino porque, además, cumplió 100 partidos vistiendo la camiseta de Godoy Cruz.
El uruguayo se mostró feliz por llegar a esa cifra defendiendo los colores del Expreso y admitió que es un paso importante en su trayectoria. "Estoy muy contento. La verdad es mi primer club en el que llego a los 100 partidos y es un punto importante para mi carrera, obviamente. Llegar a los 100 partidos en un club es algo importante para cualquier jugador. Así que contento por eso, por el reconocimiento y porque se dio con victoria".
Luego del triunfo del Tomba sobre Central Norte, Vicente Poggi rescató la importancia de Godoy Cruz en su vida profesional tras cumplir un centenar de partidos en el Expreso. "Los 100 partidos me dicen que el club me ha dado continuidad, recorrido, crecimiento... mucho crecimiento; mucho cambio de posición, mucha vivencia. Así que estoy muy agradecido con Godoy Cruz, creo que es el club en que más he crecido, a nivel personal y a nivel futbolista".
Además, el jugador agradeció el reconocimiento de la gente en el momento de recibir la camiseta con el número 100. "Fue muy lindo, estoy contento por el apoyo. Yo creo que es una característica del hincha de Godoy Cruz: ser incondicional. Siempre se quedan a apoyar, siempre están, y para mí, es una alegría muy grande esa".
Respecto del rendimiento de Godoy Cruz, el uruguayo habitual punto alto, analizó: "Es una categoría que hay que adaptarse. Va a costar y costó. Creo que nos estamos empezando a adaptar, no siento que estemos adaptados al 100%, hay veces que nos cuesta. Pero cuando logramos abrir los partidos primero, somos muy superiores generalmente o los logramos controlar. Y eso hay que mantenerlo, primero de local y segundo hay que tratar de lograrlo en condición de visitante.
Por último, el uruguayo se refirió a la segunda rueda del torneo de la Primera Nacional donde el Tomba buscará consolidarse en los primeros puestos para pelear por el ascenso. "La segunda rueda es definitoria. Tenemos que ajustar eso de mantener las ganas de local. Importante es jugar bien, obvio, pero importante es ganar. Hoy yo creo que tuvimos parte que jugamos bien, hubo partes que sufrimos pero ganamos, y es importante después corregir sobre la victoria; distinto que corregir sobre la derrota. A veces crecés más sobre la derrota, pero es más lindo sobre la victoria. Y bueno, y ajustar eso de visitante, que es lo que nos falta. Sumar de visitante, es lo que nos hemos propuesto ahora".