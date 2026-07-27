Este caso entre dos países de América Latina mostró cómo un error tecnológico podía influir en una disputa geopolítica y generar tensiones entre gobiernos. Un fallo en una plataforma digital llevó a un conflicto por una frontera mal localizada,.
Los dos países de América Latina que disputaron su frontera por un error de internet
Un error de geolocalización provocó una incursión militar nicaragüense en territorio costarricense, reavivando viejas tensiones limítrofes en América Latina
Se trata del conflicto entre Costa Rica y Nicaragua por Isla Portillos, en la zona de Isla Calero, donde un error en la representación digital de la frontera en Google Maps fue utilizado como argumento durante una incursión militar.
La frontera de América Latina que quedó mal ubicada por un error de Google Maps
En 2010, un comandante del ejército de Nicaragua, Edén Pastora, ingresó con tropas a la zona de Isla Portillos, un territorio que Costa Rica reclamaba como propio. Los soldados nicaragüenses instalaron un campamento militar, izaron la bandera de Nicaragua y realizaron actividades que generaron denuncias por daños ambientales en esa área protegida de América Latina.
El gobierno de Costa Rica, un país que abolió su ejército en 1948, protestó ante lo que consideraba una violación de su territorio. Sin embargo, Edén Pastora negó que se tratara de una invasión y afirmó que había consultado Google Maps, donde la aplicación mostraba esa zona de América Latina como parte de Nicaragua.
La resolución de la Corte Internacional de Justicia
El problema estaba en que Google Maps tenía un error en su base de datos y ubicaba la frontera aproximadamente 3 kilómetros dentro del territorio costarricense. La compañía reconoció la equivocación y corrigió la información del mapa poco después. A pesar de la modificación, Nicaragua mantuvo su presencia en la zona y la disputa continuó dentro del ámbito diplomático.
Ante la ausencia de fuerzas militares, Costa Rica llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el principal tribunal judicial de las Naciones Unidas. Tras varios años de proceso, la Corte determinó que el territorio en disputa pertenecía a Costa Rica y ordenó a Nicaragua retirar sus tropas. Además, estableció responsabilidades por los daños ambientales ocasionados en la zona y fijó medidas de reparación de esta zona de América Latina.