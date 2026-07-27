Los dos países de América Latina que disputaron su frontera por un error de internet

El gobierno de Costa Rica, un país que abolió su ejército en 1948, protestó ante lo que consideraba una violación de su territorio. Sin embargo, Edén Pastora negó que se tratara de una invasión y afirmó que había consultado Google Maps, donde la aplicación mostraba esa zona de América Latina como parte de Nicaragua.

La resolución de la Corte Internacional de Justicia

El problema estaba en que Google Maps tenía un error en su base de datos y ubicaba la frontera aproximadamente 3 kilómetros dentro del territorio costarricense. La compañía reconoció la equivocación y corrigió la información del mapa poco después. A pesar de la modificación, Nicaragua mantuvo su presencia en la zona y la disputa continuó dentro del ámbito diplomático.

Ante la ausencia de fuerzas militares, Costa Rica llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el principal tribunal judicial de las Naciones Unidas. Tras varios años de proceso, la Corte determinó que el territorio en disputa pertenecía a Costa Rica y ordenó a Nicaragua retirar sus tropas. Además, estableció responsabilidades por los daños ambientales ocasionados en la zona y fijó medidas de reparación de esta zona de América Latina.