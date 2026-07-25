Durante años, la inflación fue uno de los principales problemas económicos de América Latina. Gobiernos enteros construyeron sus políticas alrededor de cómo evitar que los precios sigan subiendo.
El país de América Latina que logró tener la inflación negativa y más baja de la región
Este país de América Latina sorprendió al registrar una inflación negativa del -0,32% un fenómeno de deflación en medio de un escenario regional de alzas de precios
Pero en medio de ese escenario apareció un caso diferente. Un país de América Latina se convirtió en una de las excepciones de la región al registrar una inflación negativa, un fenómeno conocido como deflación.
El país de América Latina que logró la deflación en medio de la subida de precios
Se trata de Costa Rica. El dato sorprendió porque ocurre después de un período marcado por fuertes aumentos en los precios de los alimentos, la energía y los productos importados. Tras la pandemia y la crisis internacional provocada por la guerra en Ucrania, la mayoría de las economías latinoamericanas enfrentaron una aceleración inflacionaria. Este país de América Latina, en cambio, logró revertir esa tendencia y llevar el índice de precios hacia terreno negativo.
Detrás de este resultado hay varios factores. Uno de los principales fue la política aplicada por el Banco Central de Costa Rica, que elevó las tasas de interés para controlar la demanda y evitar que los aumentos temporales de precios se transformaran en una inflación permanente. La estrategia permitió enfriar la economía y reducir las presiones sobre los precios internos.
Inflación negativa en Costa Rica: el dato que desafía la tendencia regional
Otro elemento clave fue el comportamiento del colón, la moneda de Costa Rica. Durante los últimos años registró una apreciación frente al dólar, lo que abarató los productos importados, desde combustibles hasta bienes de consumo. En un país con una fuerte dependencia de las compras externas, un tipo de cambio más favorable tuvo un impacto directo en el costo de vida.
La caída de los precios internacionales de algunas materias primas también jugó a favor. La normalización de las cadenas de suministro globales y la reducción de los costos de transporte ayudaron a disminuir las presiones que habían impulsado la inflación en los años anteriores.
La última inflación registrada en Costa Rica fue de -0,32% interanual al cierre de junio de 2026. Sin embargo, una inflación negativa también plantea desafíos. Que los precios bajen puede beneficiar a los consumidores en el corto plazo, pero una deflación prolongada puede convertirse en un problema si las empresas reducen inversiones, disminuyen sus márgenes de ganancia o los hogares postergan compras esperando nuevas caídas.
En pocas palabras
- Costa Rica: Logró una inflación negativa del -0,32% interanual en junio de 2026, siendo una excepción en América Latina.
- Factores clave: Política monetaria del Banco Central, apreciación del colón y caída de precios internacionales de materias primas.
- Desafíos: La deflación prolongada puede desalentar inversiones y postergar compras si las empresas reducen márgenes o los hogares esperan nuevas caídas.