El país de América Latina que logró tener la inflación negativa y más baja de la región

Detrás de este resultado hay varios factores. Uno de los principales fue la política aplicada por el Banco Central de Costa Rica, que elevó las tasas de interés para controlar la demanda y evitar que los aumentos temporales de precios se transformaran en una inflación permanente. La estrategia permitió enfriar la economía y reducir las presiones sobre los precios internos.

Inflación negativa en Costa Rica: el dato que desafía la tendencia regional

Otro elemento clave fue el comportamiento del colón, la moneda de Costa Rica. Durante los últimos años registró una apreciación frente al dólar, lo que abarató los productos importados, desde combustibles hasta bienes de consumo. En un país con una fuerte dependencia de las compras externas, un tipo de cambio más favorable tuvo un impacto directo en el costo de vida.

La caída de los precios internacionales de algunas materias primas también jugó a favor. La normalización de las cadenas de suministro globales y la reducción de los costos de transporte ayudaron a disminuir las presiones que habían impulsado la inflación en los años anteriores.

La última inflación registrada en Costa Rica fue de -0,32% interanual al cierre de junio de 2026. Sin embargo, una inflación negativa también plantea desafíos. Que los precios bajen puede beneficiar a los consumidores en el corto plazo, pero una deflación prolongada puede convertirse en un problema si las empresas reducen inversiones, disminuyen sus márgenes de ganancia o los hogares postergan compras esperando nuevas caídas.