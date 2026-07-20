El descubrimiento en un país de América Latina que podría convertirlo en el más rico de la región

El potencial de Surinam está estrechamente vinculado a la cuenca Guyana-Surinam, una formación geológica compartida con Guyana, país que en los últimos años protagonizó uno de los mayores descubrimientos de petróleo del mundo. Esa similitud convirtió a esta zona del Atlántico en uno de los nuevos focos de inversión para las grandes petroleras.

La riqueza oculta que podría transformar a un país de América Latina para siempre

Para un país de tamaño reducido, el impacto podría ser transformador. La explotación de estos yacimientos abriría la puerta a inversiones multimillonarias, mayores ingresos fiscales, creación de empleo y nuevas obras de infraestructura, con la posibilidad de replicar el crecimiento económico que experimentó Guyana tras el inicio de su producción petrolera.

No obstante, el desafío será administrar esa riqueza de forma sostenible. Expertos advierten que este país de América Latina deberá evitar la excesiva dependencia del petróleo y enfrentar riesgos como el aumento de la desigualdad, la volatilidad de los ingresos y los posibles impactos ambientales para convertir este descubrimiento en un motor de desarrollo de largo plazo.