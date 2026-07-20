Durante años, un país de América Latina pasó casi desapercibido en el escenario económico de la región. Con apenas 650.000 habitantes nunca fue considerado un actor relevante dentro del mercado energético.
El descubrimiento en un país de América Latina que podría convertirlo en el más rico de la región
El potencial petrolero de este país, con hallazgos que superarían los 1.000 millones de barriles, podría convertirlo en el país más rico de América Latina.
Sin embargo, una serie de descubrimientos frente a sus costas podría cambiar por completo ese panorama. Te contamos de que se trata.
El hallazgo que podría cambiar el destino de un país de América Latina y hacerlo el más rico de la región
En el océano Atlántico, cerca de Suriram, las exploraciones realizadas en los bloques offshore 52 y 58 revelaron uno de los mayores potenciales petroleros de la región. Empresas como Petronas y TotalEnergies identificaron importantes recursos de hidrocarburos que, según las estimaciones, superarían los 1.000 millones de barriles equivalentes de petróleo, un hallazgo que despertó el interés de la industria energética internacional.
El potencial de Surinam está estrechamente vinculado a la cuenca Guyana-Surinam, una formación geológica compartida con Guyana, país que en los últimos años protagonizó uno de los mayores descubrimientos de petróleo del mundo. Esa similitud convirtió a esta zona del Atlántico en uno de los nuevos focos de inversión para las grandes petroleras.
La riqueza oculta que podría transformar a un país de América Latina para siempre
Para un país de tamaño reducido, el impacto podría ser transformador. La explotación de estos yacimientos abriría la puerta a inversiones multimillonarias, mayores ingresos fiscales, creación de empleo y nuevas obras de infraestructura, con la posibilidad de replicar el crecimiento económico que experimentó Guyana tras el inicio de su producción petrolera.
No obstante, el desafío será administrar esa riqueza de forma sostenible. Expertos advierten que este país de América Latina deberá evitar la excesiva dependencia del petróleo y enfrentar riesgos como el aumento de la desigualdad, la volatilidad de los ingresos y los posibles impactos ambientales para convertir este descubrimiento en un motor de desarrollo de largo plazo.