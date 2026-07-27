Autocrítica de Arruabarrena y picantes frases post derrota: "El fútbol te mete un mazazo y te devuelve en la realidad"

"No inquietamos, no tuvimos ni las ganas ni el ímpetu de ir a buscar un gol, y eso es lo que más me preocupa", añadió el Vasco y de inmediato se hizo responsable por la derrota: “Que quede claro que soy el culpable. Trabajaré para pensar en el partido en Chile y tratar de conseguir el resultado que necesitamos".

Tras el duro golpe, Boca ya piensa en el partido de vuelta ante O'Higgins a disputarse en Chile el próximo jueves desde las 21.30. En ese marco, Arruabarrena expresó: "Hay que tener cuidado siempre, el fútbol argentino te mete un mazazo y te devuelve en la realidad. Debemos seguir trabajando, ser cautelosos, ver tanto la victoria como derrota en la medida justa y que sirva como experiencia. El vestuario es un cementerio y está bien que duela, pero mañana 9.30 tenemos que empezar a trabajar el partido con O'Higgins, hay que enfocarse en estos errores y que no se repitan".

Por último, Rodolgfo Arrubarrena confesó que el Xeneize está en búsqueda de un 9 por la lesión de Adam Bareiro: "Estamos con el presidente buscando un nueve por la lesión de Adam Bareiro. Pero la derrota no es solo por un nueve, fallamos en otras cuestiones ajenas a la presencia de un delantero".

Tras el encuentro ante O'Higgins, Boca volverá a jugar por la Liga Profesional el próximo domingo ante Newell's en la Bombonera por la segunda fecha del Torneo Clausura.