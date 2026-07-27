Autocrítica de Arruabarrena y picantes frases post derrota: "El fútbol te mete un mazazo y te devuelve en la realidad"

Tras la goleada que sufrió Boca ante Deportivo Riestra por la primera fecha del Clausura, Rodolfo Arruabarrena hizo una fuerte autocrítica en conferencia de prensa y dejó varias frases para el análisis.
Boca perdió 3 a 0 ante Deportivo Riestra y el DT del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, hizo una fuerte autocrítica tras el partido disputado en el Guillermo Laza
Tras la goleada que sufrió Boca ante Deportivo Riestra por la primera fecha del Clausura, Rodolfo Arruabarrena hizo una fuerte autocrítica en conferencia de prensa y dejó varias frases para el análisis.
El entrenador del Xeneize se vio visiblemente ofuscado por el rendimiento del equipo en el estadio Guillermo Laza.
En conferencia de prensa, Arruabarrena fue contundente y no ocultó su frustración por el nivel futbolístico del Xeneize exhibido durante los 90 minutos. "Me dio la sensación de que se podrían haber jugado 60 minutos más y aún así no les ibamos a poder entrar nunca", sentenció.
"No inquietamos, no tuvimos ni las ganas ni el ímpetu de ir a buscar un gol, y eso es lo que más me preocupa", añadió el Vasco y de inmediato se hizo responsable por la derrota: “Que quede claro que soy el culpable. Trabajaré para pensar en el partido en Chile y tratar de conseguir el resultado que necesitamos".
Tras el duro golpe, Boca ya piensa en el partido de vuelta ante O'Higgins a disputarse en Chile el próximo jueves desde las 21.30. En ese marco, Arruabarrena expresó: "Hay que tener cuidado siempre, el fútbol argentino te mete un mazazo y te devuelve en la realidad. Debemos seguir trabajando, ser cautelosos, ver tanto la victoria como derrota en la medida justa y que sirva como experiencia. El vestuario es un cementerio y está bien que duela, pero mañana 9.30 tenemos que empezar a trabajar el partido con O'Higgins, hay que enfocarse en estos errores y que no se repitan".
Por último, Rodolgfo Arrubarrena confesó que el Xeneize está en búsqueda de un 9 por la lesión de Adam Bareiro: "Estamos con el presidente buscando un nueve por la lesión de Adam Bareiro. Pero la derrota no es solo por un nueve, fallamos en otras cuestiones ajenas a la presencia de un delantero".
Tras el encuentro ante O'Higgins, Boca volverá a jugar por la Liga Profesional el próximo domingo ante Newell's en la Bombonera por la segunda fecha del Torneo Clausura.