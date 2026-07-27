Denunciaron por violencia de género al autor del gol de River vs. Barracas: la posición del club

Durante meses fui víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte de quien fue mi pareja hasta ayer que convivíamos, Gonzalo Morales , futbolista de Barracas Central.

Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar: me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar, y me amenazó diciéndome que no iba a salir viva de su camioneta. Iba a entrenar y me encerraba en la casa con llave por qué tenía miedo que me vaya y lo dejé.

Cuando quise denunciarlo, también recibí amenazas de su familia. Me decían que "con plata se arregla todo", que nadie me iba a creer y que, si denunciaba, me iban a venir a buscar. Ese miedo hizo que tardara en animarme a hablar.

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Nadie tiene derecho a humillar, manipular, controlar, golpear o amenazar a otra persona. Hoy la denuncia ya está hecha. Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad; es el primer paso para salir de la violencia.

Hoy elegí hablar. Y ya no tengo miedo de contar mi verdad.

El delantero de Barracas Central fue denunciado ante la Justicia por violencia de género.

Barracas lanzó un comunicado tras la acusación por violencia de género

Luego que se dieran a conocer las imágenes de Karen y su comunicado, el club hizo lo propio: "Club Atlético Barracas Central informa que está al tanto de los hechos de público conocimiento que involucran al futbolista Gonzalo Morales".

"Una vez que se confirme la existencia de una denuncia formal y se tome conocimiento de las actuaciones correspondientes, se pondrá a derecho y adoptará las medidas institucionales que resulten pertinentes" expresó el club barraqueño.