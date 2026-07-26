Pablo De Muner, tras el triunfo de Godoy Cruz: "Estoy feliz por la victoria, pero ahora queremos ganar de visitante"

Pablo De Muner y la cuenta pendiente de no poder ganar de visitante

Desde su llegada al Tomba De Munero logró 5 triunfos de local, pero su cuenta pendiente es ganar de visitante ya que bajo su conducción el equipo perdió los 5 encuentros que disputó; "La verdad es que es increíble y no le encuentro una explicación. En los clubes que he dirigido nos hemos destacado por los puntos que hemos sacado de visitantes y en Godoy Cruz está pasando totalmente lo opuesto", explicó.

"Ahora tenemos un lindo desafío que es enfrentar a Ferro, que es el puntero, de visitante. Si queremos aspirar a pelear por el primer lugar tenemos que ganar jugando fuera de Mendoza", reconoció.

El DT habló de lo difícil que es el torneo y afirmó: "Ahora estamos en la etapa definitoria del torneo, con partidos muy importantes en una categoría que es muy difícil. Si vemos los partidos de esta fecha, perdió Ferro que es el puntero, y también Colón de local. Ahora tenemos una gran posibilidad de ganar frente al puntero, y en condición de visitante que todavía no hemos podido ganar".