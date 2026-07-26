Pablo De Muner, tras el triunfo de Godoy Cruz: "Estoy feliz por la victoria, pero ahora queremos ganar de visitante"

Pablo De Muner alcanzó este domingo su quinto triunfo seguido en condición de local como director técnico de Godoy Cruz y se fue muy feliz por la victoria por 2 a 1 ante Central Norte de Salta, en el Feliciano Gambarte.
Pablo De Muner analizó el triunfo de Godoy Cruz como local ante Central Norte de Salta, por la fecha 22 del torneo de Primera Nacional.
Pablo De Muner alcanzó este domingo su quinto triunfo seguido en condición de local como director técnico de Godoy Cruz y se fue muy feliz por la victoria por 2 a 1 ante Central Norte de Salta, en el Feliciano Gambarte.
El conductor del Expreso tiene la particularidad de haber dirigido 10 partidos con 5 triunfos de local y otras 5 derrotas como visitante.
En conferencia de prensa el DT hizo su análisis del encuentro: "Es importante ganar, sabíamos que si lo hacíamos nos metíamos en la zona de clasificación al Reducido y el partido tenía ese peso emocional. Fue un partido en el que generamos muchas situaciones de gol, pero no pudimos liquidarlo y terminamos sufriendo. De todos modos de local estamos generando algo muy bueno".
Desde su llegada al Tomba De Munero logró 5 triunfos de local, pero su cuenta pendiente es ganar de visitante ya que bajo su conducción el equipo perdió los 5 encuentros que disputó; "La verdad es que es increíble y no le encuentro una explicación. En los clubes que he dirigido nos hemos destacado por los puntos que hemos sacado de visitantes y en Godoy Cruz está pasando totalmente lo opuesto", explicó.
"Ahora tenemos un lindo desafío que es enfrentar a Ferro, que es el puntero, de visitante. Si queremos aspirar a pelear por el primer lugar tenemos que ganar jugando fuera de Mendoza", reconoció.
El DT habló de lo difícil que es el torneo y afirmó: "Ahora estamos en la etapa definitoria del torneo, con partidos muy importantes en una categoría que es muy difícil. Si vemos los partidos de esta fecha, perdió Ferro que es el puntero, y también Colón de local. Ahora tenemos una gran posibilidad de ganar frente al puntero, y en condición de visitante que todavía no hemos podido ganar".