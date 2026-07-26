Tadej Pogacar ganó por quinta vez el Tour de Francia y tiene un lugar en la historia grande del ciclismo

Además, su compañero de equipo, el joven mexicano Isaac del Toro (22 años), completó el podio en tercera posición en su debut en el Tour y fue el mejor ciclista joven de la prueba en la que el ecuatoriano Richard Carapaz fue el mejor en las metas de montaña.

La 21ra y última etapa, acortada a unos 89 km por los incendios en Francia, ofreció un final inolvidable ya que Pogacar atacó en la subida de la Butte Montmartre junto a Mathieu van der Poel quien logró un triunfo épico al sprint en los Champs-Élysées, imponiéndose por milímetros a su compañero Jasper Philipsen y con Mads Pedersen tercero.

Los más ganadores de la historia del Tour de Francia *

Jacques Anquetil (Francia) 5 1957, 1961, 1962, 1963 y 1964

Eddy Merckx (Bélgica) 5 1969, 1970, 1971, 1972 y 1974

Bernard Hinault (Francia) 5 1978, 1979, 1981, 1982 y 1985

Miguel Indurain (España) 5 1991, 1992, 1993, 1994 y 1995 (único en lograr los 5 de forma consecutiva)

Tadej Pogacar (Eslovenia) 5 2020, 2021, 2024, 2025 y 2026

*Lance Armstrong (Estados Unidos) llegó a ganar 7 Tours consecutivos (1999–2005), pero la UCI le retiró formalmente sus títulos en 2012 por dopaje sistemático.

Dominio absoluto de Pogacar en ciclismo mundial

Con esta victoria, Pogacar suma 26 etapas ganadas en el Tour (el cuarto mas ganador en la historia) y refuerza su condición de ciclista más dominante de la actualidad.

Este año ya había ganado el Tour de Romandía, Tour de Suiza y varias clásicas de un día.