Tadej Pogacar ganó por quinta vez el Tour de Francia y tiene un lugar en la historia grande del ciclismo

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) ha logrado este domingo su quinto Tour de Francia, igualando el récord histórico que compartían leyendas como Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.
El esloveno Tadej Pogacar ganó su quinto Tour de Francia, igualando el récord histórico de leyendas como Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.
El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) ha logrado este domingo su quinto Tour de Francia, igualando el récord histórico que compartían leyendas como Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.
A los 27 años Pogacar se convierte en el ganador más joven en alcanzar las 5 victorias y lo hizo tras dominar la 113 edición de la Grande Boucle de principio a fin.
El ganador se vistió de amarillo tras su victoria en la etapa 6 en los Pirineos y no la soltó más ya que ganó 5 etapas, estableció récords de ascenso en puertos míticos como el Col du Tourmalet y el Alpe d’Huez, y cruzó la meta final en París con una ventaja de 6 minutos y 26 segundos sobre el segundo, el belga Remco Evenepoel.
Además, su compañero de equipo, el joven mexicano Isaac del Toro (22 años), completó el podio en tercera posición en su debut en el Tour y fue el mejor ciclista joven de la prueba en la que el ecuatoriano Richard Carapaz fue el mejor en las metas de montaña.
La 21ra y última etapa, acortada a unos 89 km por los incendios en Francia, ofreció un final inolvidable ya que Pogacar atacó en la subida de la Butte Montmartre junto a Mathieu van der Poel quien logró un triunfo épico al sprint en los Champs-Élysées, imponiéndose por milímetros a su compañero Jasper Philipsen y con Mads Pedersen tercero.
*Lance Armstrong (Estados Unidos) llegó a ganar 7 Tours consecutivos (1999–2005), pero la UCI le retiró formalmente sus títulos en 2012 por dopaje sistemático.
Con esta victoria, Pogacar suma 26 etapas ganadas en el Tour (el cuarto mas ganador en la historia) y refuerza su condición de ciclista más dominante de la actualidad.
Este año ya había ganado el Tour de Romandía, Tour de Suiza y varias clásicas de un día.