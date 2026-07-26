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Tadej Pogacar ganó por quinta vez el Tour de Francia y tiene un lugar en la historia grande del ciclismo

El esloveno Tadej Pogacar ganó su quinto Tour de Francia, igualando el récord histórico de leyendas como Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

Por UNO
Pogacar ya tiene 5 victorias en el Tour.

Pogacar ya tiene 5 victorias en el Tour.

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) ha logrado este domingo su quinto Tour de Francia, igualando el récord histórico que compartían leyendas como Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

A los 27 años Pogacar se convierte en el ganador más joven en alcanzar las 5 victorias y lo hizo tras dominar la 113 edición de la Grande Boucle de principio a fin.

Pogacar y Del Toro en el podio del Tour de Francia.

Pogacar y Del Toro en el podio del Tour de Francia.

El ganador se vistió de amarillo tras su victoria en la etapa 6 en los Pirineos y no la soltó más ya que ganó 5 etapas, estableció récords de ascenso en puertos míticos como el Col du Tourmalet y el Alpe d’Huez, y cruzó la meta final en París con una ventaja de 6 minutos y 26 segundos sobre el segundo, el belga Remco Evenepoel.

Además, su compañero de equipo, el joven mexicano Isaac del Toro (22 años), completó el podio en tercera posición en su debut en el Tour y fue el mejor ciclista joven de la prueba en la que el ecuatoriano Richard Carapaz fue el mejor en las metas de montaña.

La 21ra y última etapa, acortada a unos 89 km por los incendios en Francia, ofreció un final inolvidable ya que Pogacar atacó en la subida de la Butte Montmartre junto a Mathieu van der Poel quien logró un triunfo épico al sprint en los Champs-Élysées, imponiéndose por milímetros a su compañero Jasper Philipsen y con Mads Pedersen tercero.

Los más ganadores de la historia del Tour de Francia *

  • Jacques Anquetil (Francia) 5 1957, 1961, 1962, 1963 y 1964
  • Eddy Merckx (Bélgica) 5 1969, 1970, 1971, 1972 y 1974
  • Bernard Hinault (Francia) 5 1978, 1979, 1981, 1982 y 1985
  • Miguel Indurain (España) 5 1991, 1992, 1993, 1994 y 1995 (único en lograr los 5 de forma consecutiva)
  • Tadej Pogacar (Eslovenia) 5 2020, 2021, 2024, 2025 y 2026

*Lance Armstrong (Estados Unidos) llegó a ganar 7 Tours consecutivos (1999–2005), pero la UCI le retiró formalmente sus títulos en 2012 por dopaje sistemático.

Dominio absoluto de Pogacar en ciclismo mundial

Con esta victoria, Pogacar suma 26 etapas ganadas en el Tour (el cuarto mas ganador en la historia) y refuerza su condición de ciclista más dominante de la actualidad.

Este año ya había ganado el Tour de Romandía, Tour de Suiza y varias clásicas de un día.

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