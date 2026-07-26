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Nicolás Otamendi debutó en River, fue capitán y salió a dar la cara tras la derrota: "No vengo de vacaciones"

La derrota de River en el comienzo del Torneo Clausura ante Barracas Central en el Monumental generó malestar y Nicolás Otamendi fue quien dio la cara.

Por UNO
Otamendi dio la cara tras la derrota.

Otamendi dio la cara tras la derrota.

La derrota de River en el comienzo del Torneo Clausura por 1-0 ante Barracas Central en el Monumental profundizó el mal momento futbolístico del equipo, que venía de quedar eliminado por Aldosivi en la Copa Argentina, y dejó un clima de preocupación puertas adentro y de creciente enojo entre los hinchas.

Ariel Broggi, que reemplazó a Eduardo “Chacho” Coudet, suspendió la conferencia de prensa posterior al partido y evitó brindar explicaciones sobre un equipo que volvió a mostrar serias dificultades para generar juego y que no logró revertir el resultado pese a los ingresos de sus figuras, entre ellas el debut de Ángel Correa y de Nicolás Otamendi, quien fue el capitán.

Otamendi dio la cara como capitán

Nicolás Otamendi asumió la responsabilidad del plantel y pidió revertir la situación cuanto antes. “Yo soy parte de este grupo, la responsabilidad es toda nuestra. Tenemos que seguir trabajando, dar otra cara. Hoy intentamos, pero en una jugada de mierda nos hicieron un gol”, expresó el defensor.

El campeón del mundo también reconoció el bajo nivel futbolístico del equipo: “Hay veces que al ir a buscar tanto no sale. Por ahí los pases, el último tercio, no salieron como nosotros queríamos. Tenemos que seguir trabajando”.

Además, comprendió el malestar de los simpatizantes: “Entiendo el enojo de la gente. Estamos en el mejor club de Argentina. La única forma es trabajando, intentando, dar la cara con personalidad y hacer las cosas bien”.

"Yo no vengo a la Argentina de vacaciones, vengo a competir, a intentar ganar cosas, que es lo más importante. Me vengo preparando de la mejor manera, voy a seguir trabajando para darle alegrías al hincha de River. Soy consciente que vengo a un club exigente. En mi vida siempre fui exigente conmigo mismo, así que eso no me cambia nada. Intento dar lo mejor, ayudar a mis compañeros y conducirlos a la victoria que es lo más importante", dijo el defensor.

"Debemos transmitirle a los chicos la tranquilidad, pero saber que acá tiene que ser un infierno para cada equipo que venga a nuestra cancha. Tenemos que rápidamente dar vuelta la página, empezar a sumar. Quien se esconde, no sabe lo que es representar un club grande. Los chicos se tienen que adaptar a representar un club grande. Esto se revierte trabajando y no bajando los brazos. Esto es largo y los objetivos son claros", indicó el campeón del Mundial Qatar 2022.

El fastidio de los hinchas volvió a estallar

La derrota reavivó las críticas en las redes sociales, donde los hinchas apuntaron principalmente contra Coudet, el presente deportivo y la planificación del club.

Muchos cuestionaron que River haya realizado importantes inversiones en refuerzos sin encontrar un funcionamiento colectivo, mientras otros remarcaron la constante renovación del plantel, con incorporaciones y salidas cada pocos meses que, según entienden, impiden consolidar una identidad de juego.

También volvieron a aparecer cuestionamientos de todo tipo que se repiten en el Monumental y sin margen para seguir cediendo terreno, River buscará recuperarse este miércoles cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata en El Bosque, en un partido que ya aparece como clave para comenzar a cambiar el rumbo.

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