Nicolás Otamendi debutó en River, fue capitán y salió a dar la cara tras la derrota: "No vengo de vacaciones"

El campeón del mundo también reconoció el bajo nivel futbolístico del equipo: “Hay veces que al ir a buscar tanto no sale. Por ahí los pases, el último tercio, no salieron como nosotros queríamos. Tenemos que seguir trabajando”.

Además, comprendió el malestar de los simpatizantes: “Entiendo el enojo de la gente. Estamos en el mejor club de Argentina. La única forma es trabajando, intentando, dar la cara con personalidad y hacer las cosas bien”.

"Yo no vengo a la Argentina de vacaciones, vengo a competir, a intentar ganar cosas, que es lo más importante. Me vengo preparando de la mejor manera, voy a seguir trabajando para darle alegrías al hincha de River. Soy consciente que vengo a un club exigente. En mi vida siempre fui exigente conmigo mismo, así que eso no me cambia nada. Intento dar lo mejor, ayudar a mis compañeros y conducirlos a la victoria que es lo más importante", dijo el defensor.

"Debemos transmitirle a los chicos la tranquilidad, pero saber que acá tiene que ser un infierno para cada equipo que venga a nuestra cancha. Tenemos que rápidamente dar vuelta la página, empezar a sumar. Quien se esconde, no sabe lo que es representar un club grande. Los chicos se tienen que adaptar a representar un club grande. Esto se revierte trabajando y no bajando los brazos. Esto es largo y los objetivos son claros", indicó el campeón del Mundial Qatar 2022.

El fastidio de los hinchas volvió a estallar

La derrota reavivó las críticas en las redes sociales, donde los hinchas apuntaron principalmente contra Coudet, el presente deportivo y la planificación del club.

Muchos cuestionaron que River haya realizado importantes inversiones en refuerzos sin encontrar un funcionamiento colectivo, mientras otros remarcaron la constante renovación del plantel, con incorporaciones y salidas cada pocos meses que, según entienden, impiden consolidar una identidad de juego.

También volvieron a aparecer cuestionamientos de todo tipo que se repiten en el Monumental y sin margen para seguir cediendo terreno, River buscará recuperarse este miércoles cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata en El Bosque, en un partido que ya aparece como clave para comenzar a cambiar el rumbo.