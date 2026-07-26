Jornada dispar para los argentinos en la Fórmula 1, 2 y 3: así les fue

El Gran Premio de Hungría terminó siendo una jornada muy especial para los pilotos argentinos que corren en las diferentes categorias: Franco Colapinto en la Fórmula 1, Nicolás Varroneen la 2 y Mattia Colnaghi en la 3.
Franco Colapinto, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi, los representantes argentinos, tuvieron un día raro en la Fórmula 1, 2 y 3
El Gran Premio de Hungría terminó siendo una jornada muy especial para los pilotos argentinos que corren en las diferentes categorias: Franco Colapinto en la Fórmula 1, Nicolás Varroneen la 2 y Mattia Colnaghi en la 3.
Franco Colapinto tuvo una jornada difícil en el Gran Premio de Hungría, finalizando en la 15.ª posición tras haber largado desde el 13.° puesto.
El piloto argentino de Alpine no logró repetir sus buenas salidas de carreras anteriores y perdió posiciones desde el inicio. Tras cambiar a neumáticos duros en la vuelta 16, llegó a caer al último lugar de la parrilla, pero logró recuperar terreno hasta acomodarse nuevamente decimoquinto, puesto que mantuvo hasta el final de la carrera, tres posiciones por detrás de su compañero de equipo.
En la carrera principal de la octava fecha de la temporada 2026 de Fórmula 2, el argentino Nicolás Varrone firmó una destacada recuperación en el Hungaroring.
Tras largar en el 16.º lugar y descender hasta la 20.ª posición por ingresar temprano a boxes, el piloto logró rehacerse en pista hasta cruzar la línea de meta en la 12.ª ubicación.
El piloto ítalo-argentino Mattia Colnaghi (MP Motorsport) finalizó en la 15.ª posición en la carrera Sprint de la Fórmula 3 disputada en el circuito de Race de BudapestRace de Budapest.
A pesar de mostrar un ritmo competitivo durante las 18 vueltas, la falta de oportunidades de sobrepaso le impidió avanzar desde su 14.° lugar de partida, perdiendo únicamente una ubicación frente al japonés Jin Nakamura y quedando fuera de la zona de puntos.
La victoria de la competencia quedó en manos del estadounidense Ugo Ugochukwu (Campos Racing), quien lideró de principio a fin tras aprovechar la pole position obtenida por la inversión de la grilla.
Colnaghi completó el recorrido sin mayores giros en la trama, manteniéndose hasta el final en el pelotón integrado por el mexicano Ernesto Rivera y el japonés Kanato Le.