Jornada dispar para los argentinos en la Fórmula 1, 2 y 3: así les fue

Así le fue a Nicolás Varroneen en la F2

En la carrera principal de la octava fecha de la temporada 2026 de Fórmula 2, el argentino Nicolás Varrone firmó una destacada recuperación en el Hungaroring.

Hay futuro argentino en las categorías menores de la Fórmula 1.

Tras largar en el 16.º lugar y descender hasta la 20.ª posición por ingresar temprano a boxes, el piloto logró rehacerse en pista hasta cruzar la línea de meta en la 12.ª ubicación.

Así le fue a Mattia Colnaghi en la F3

El piloto ítalo-argentino Mattia Colnaghi (MP Motorsport) finalizó en la 15.ª posición en la carrera Sprint de la Fórmula 3 disputada en el circuito de Race de BudapestRace de Budapest.

A pesar de mostrar un ritmo competitivo durante las 18 vueltas, la falta de oportunidades de sobrepaso le impidió avanzar desde su 14.° lugar de partida, perdiendo únicamente una ubicación frente al japonés Jin Nakamura y quedando fuera de la zona de puntos.

Hay futuro con Mattia Colnaghi.

La victoria de la competencia quedó en manos del estadounidense Ugo Ugochukwu (Campos Racing), quien lideró de principio a fin tras aprovechar la pole position obtenida por la inversión de la grilla.

Colnaghi completó el recorrido sin mayores giros en la trama, manteniéndose hasta el final en el pelotón integrado por el mexicano Ernesto Rivera y el japonés Kanato Le.