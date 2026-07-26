No fue una buena jornada esta en Hungría para Franco Colapinto y Alpine en general. El piloto argentino finalizó 15°, mientras que su compañero llegó 12°. El ganador de la prueba fue el vigente campeón Lando Norris, que logró su primer triunfo del año.
Franco Colapinto no la pasó bien en el Gran Premio de Hungría, donde llegó 15°
Franco Colapinto no pudo hacer mucho este domingo en el Gran Premio de Hungría, donde largó 13° y finalizó 15°. El ganador fue Lando Norris
Este domingo se disputó la 11ª carrera del año de la Fórmula 1, el Gran Premio de Hungría, corrido el circuito Hungaroring, de Budapest. La lucha por la vanguardia fue durísima y cambiante, con los pilotos de McLaren, Mercedes y Red Bull.
Finalmente el ganador fue Lando Norris (McLaren), y fue escoltado por Max Verstappen (Red Bull, a +15'' 080/1000); y Kimi Antonelli (Mercedes, a +18'' 728/1000), que sigue liderando el Campeonato.
Franco Colapinto y un vía crucis en el Gran Premio de Hungría
Colapinto, que largó desde el puesto 13°, no pudo hacer una partida espectacular como la semana pasada en Bélgica, y cayó una posición en la largada. Posteriormente fue superado por George Russell (Mercedes) y bajó al 15° lugar.
Quien sí tuvo una largada fenomenal fue el australiano Piastri, que salió desde el tercero al primer lugar en la largada, dejando al poleman Lando Norris segundo, Verstappen tercero y Hamilton cuarto.
El argentino montó neumáticos duros en la vuelta 16 y cayó a la última posición. Al retornar a pista pudo remontar las posiciones perdidas y volver a colocarse 15°.
Antes de la vuelta 20, los MacLaren ingresaron a boxes para cambiar neumáticos, y Kimi Antonelli tomó la vanguardia de la carrera, pero solo por un par de vueltas, donde volvieron a liderar, haciendo 1-2, Piastri y Norris.
La gran sorpresa llegó en la vuelta 56ª, cuando se detuvo el auto de Oscar Piastri y tuvo que abandonar la prueba. Lando Norris se adueñó del liderazgo y se quedó con el primer triunfo de la temporada en el circuito Hungaroring de Budapest.