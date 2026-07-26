Franco Colapinto no la pasó bien en el Gran Premio de Hungría, donde llegó 15°

El vigente campeón Lando Norris logró su primer triunfo en el presente campeonato.

Franco Colapinto y un vía crucis en el Gran Premio de Hungría

Colapinto, que largó desde el puesto 13°, no pudo hacer una partida espectacular como la semana pasada en Bélgica, y cayó una posición en la largada. Posteriormente fue superado por George Russell (Mercedes) y bajó al 15° lugar.

Quien sí tuvo una largada fenomenal fue el australiano Piastri, que salió desde el tercero al primer lugar en la largada, dejando al poleman Lando Norris segundo, Verstappen tercero y Hamilton cuarto.

El argentino montó neumáticos duros en la vuelta 16 y cayó a la última posición. Al retornar a pista pudo remontar las posiciones perdidas y volver a colocarse 15°.

Antes de la vuelta 20, los MacLaren ingresaron a boxes para cambiar neumáticos, y Kimi Antonelli tomó la vanguardia de la carrera, pero solo por un par de vueltas, donde volvieron a liderar, haciendo 1-2, Piastri y Norris.

La gran sorpresa llegó en la vuelta 56ª, cuando se detuvo el auto de Oscar Piastri y tuvo que abandonar la prueba. Lando Norris se adueñó del liderazgo y se quedó con el primer triunfo de la temporada en el circuito Hungaroring de Budapest.

Así quedó el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1