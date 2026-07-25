"Estaba para más": el enojo de Franco Colapinto tras quedarse en la Q2 del GP de Hungría

“El auto estuvo mal en la FP3, tuvimos otro problema con el setup que no estuvo como queríamos. Quisimos ir más blandos y el auto estaba súper duro adelante. Teníamos un par de problemas con la puesta a punto después de ayer. Creo que es la consecuencia de no hacer la FP1, de no poder poner a punto el auto. En FP2 giré nada más que tres vueltas. Fueron muy pocas vueltas este fin de semana y especialmente este año con el auto nuevo las necesitas, y no las tuve", se lamentó el piloto de Alpine.

Pese a ello, comentó: “Creo que hicimos un buen trabajo para recuperarnos. La qualy 2 no fue buena. Si bien la vuelta fue buena, no hicimos un buen trabajo con las gomas. La verdad que una pena porque eso también está un poco fuera de mi control, pero creo que en lo personal hice un buen trabajo en recuperarme y estar más fuerte”.

Por último, sobre la carrera de este domingo, Colapinto fue contundente: “El objetivo está claro: buscar puntos. Vamos a intentar largar bien como siempre y después ir para adelante. Hacer una buena carrera es la clave acá, es difícil pasar así que una buena gestión de gomas. Ojalá que salga un buen día”.