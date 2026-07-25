Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Automovilismo

"Estaba para más": el enojo de Franco Colapinto tras quedarse en la Q2 del GP de Hungría

Franco Colapinto mostró su frustración con la puesta a punto de su monoplaza y avisó: "El objetivo está claro, buscar puntos"

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Franco Colapinto largará 13° en el GP de Hungría.

Franco Colapinto largará 13° en el GP de Hungría.

Luego de un viernes con malas sensaciones, Franco Colapinto tuvo revancha. Temprano el piloto de Alpine giró en la FP3 y posteriormente llegó a la Q2 del Gran Premio de Hungría. Este domingo, en la carrera que comenzará a las 10 (hora de Argentina), saldrá en el 13° puesto.

Tras la clasificación, el oriundo de Pilar enfrentó los micrófonos. Pese a haber revertido la situación con respecto al día anterior, expresó su enojo: "Creo que estaba para más, eso es lo que me da un poco de bronca".

La palabra de Franco Colapinto tras la clasificación

Para comenzar, Colapinto se refirió a su ausencia en la FP1: “Ayer no giré, di tres vueltas nomás en la FP2. Así que fue una lástima. El auto está bastante afuera de la ventana que a mí me gusta. Al no tener yo la posibilidad de cambiar cosas, no hice la FP1, no puse el auto, en cuanto al setup, en cuanto a la parte mecánica,como me gusta a mí. También es la consecuencia de no hacer la primera FP1 y encontrar todo muy de golpe, y muy tarde”.

“El auto estuvo mal en la FP3, tuvimos otro problema con el setup que no estuvo como queríamos. Quisimos ir más blandos y el auto estaba súper duro adelante. Teníamos un par de problemas con la puesta a punto después de ayer. Creo que es la consecuencia de no hacer la FP1, de no poder poner a punto el auto. En FP2 giré nada más que tres vueltas. Fueron muy pocas vueltas este fin de semana y especialmente este año con el auto nuevo las necesitas, y no las tuve", se lamentó el piloto de Alpine.

Pese a ello, comentó: “Creo que hicimos un buen trabajo para recuperarnos. La qualy 2 no fue buena. Si bien la vuelta fue buena, no hicimos un buen trabajo con las gomas. La verdad que una pena porque eso también está un poco fuera de mi control, pero creo que en lo personal hice un buen trabajo en recuperarme y estar más fuerte”.

Por último, sobre la carrera de este domingo, Colapinto fue contundente: “El objetivo está claro: buscar puntos. Vamos a intentar largar bien como siempre y después ir para adelante. Hacer una buena carrera es la clave acá, es difícil pasar así que una buena gestión de gomas. Ojalá que salga un buen día”.

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas