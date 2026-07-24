Sin Franco Colapinto, la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría tuvo como líder a Charles Leclerc

Paul Aron reemplazó a Franco Colapinto en la primera práctica libre del GP de Hungría.

En cuanto al ensayo, Verstappen fue el piloto que se ubicó en primer lugar transcurridos los primeros giros en el circuito Hungaroring. Sin embargo, con el correr de los minutos, las Ferraris con Leclerc y Hamilton se ubicaron en primer lugar.

La mayoría de las escuderías eligieron el compuesto de neumático medio para comenzar la práctica, a excepción de los Cadillac, con Checo Pérez y Colton Herta, y los Aston Martín, con Fernando Alonso y Lance Stroll.

El compañero de Alpine de Franco Colapinto, Pierre Gasly, se ubicó en el puesto 14 promediando la práctica, mientras que el reemplazante del argentino, Paul Aron, se posicionó en el puesto 18 de la grilla.

Pasando la media hora de ensayo, Russell y Verstappen cambiaron su compuesto de neumático a blando y sus tiempos bajaron. Así, el piloto de Red Bull se ubicó primero nuevmanete, y George Russell se posicionó segundo con su Mercedes.

Restando 20 minutos para el final, Lance Stroll provocó una bandera roja por una falla en la suspensión de su Aston Martin que lo dejó varado en un sector de la pista. La práctica se detuvo unos instantes y al regreso, la mayoría de las escuderías modificaron sus neumáticos y pasaron a goma blanda. Con este cambio, Leclerc recuperó la punta y dejó a Verstappen segundo, y Hamilton tercero.

Stroll provocó bandera roja en la primera práctica del Gran Premio de Hungría.

Carlos Sainz bloqueó neumáticos sobre el final y casi se choca contra el muro. El incidente lo dejó en el último lugar. Instantes después, la Ferrari de Charles Leclerc se quedó en el inicio del callejón de boxes y los mecánicos tuvieron que remolcar el monoplaza. Sin embargo, el monegasco se quedó con el primer lugar por haber registrado el mejor tiempo sin que nadie pudiera pasarlo en los últimos minutos.

Cinco rookies giraron en la FP1 del Gran Premio de Hungría

Nuevamente en una fecha de la temporada, cinco escuderías le cedieron butacas a los pilotos novatos y de reserva para darles rodaje. Al igual que en Austria, los equipos cumplieron con la reglamentación de la FIA de brindarles el espacio a los rookies y conductores de reserva para que sumen kilométraje en las pistas de Fórmula 1.

Leonardo Fornaroli ocupó el lugar de Oscar Piastri en McLaren

Fred Vesti reemplazó a Kimi Antonelli en Mercedes

Paul Aron reemplazó a Franco Colapinto en Alpine

Ryo Hirakawa (32 años) ocupó el lugar de Oliver Bearman en Haas

Colton Herta reemplazó a Valtteri Bottas en Cadillac

Horarios Gran Premio de Hungría

Viernes 24 de julio

Práctica libre 2: 12

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3: 07.30

Clasificación: 11

Domingo 26 de julio

Carrera: 10