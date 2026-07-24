La Cámara de Inmobiliarias de Mendoza planea ir a la Justicia si avanza la desregulación del sector

De aprobarse, bastará con ser mayor de edad y tener el secundario completo para realizar tareas de intermediación inmobiliaria. Además, habilita la participación de empresas, sociedades y plataformas digitales y establece que las comisiones podrán fijarse libremente entre las partes, sin aranceles mínimos ni de referencia.

Para Irrera, esos cambios representan un riesgo para la seguridad jurídica de las operaciones. "No estamos en defensa de una matrícula, sino del consumidor inmobiliario", afirmó al explicar que la función del corredor no se limita a acercar a comprador y vendedor, sino que también implica verificar la situación legal de los inmuebles antes de concretar una operación.

En ese sentido, sostuvo que los profesionales deben revisar si una propiedad tiene embargos, hipotecas, inhibiciones, sucesiones pendientes u otras restricciones que puedan afectar la compraventa. "El que no está preparado puede terminar vendiendo algo con problemas que el comprador desconoce", advirtió.

Desde el gobierno nacional argumentan que la colegiación obligatoria constituye una barrera de acceso a la actividad.

Tres intentos de estafa en menos de 15 días

Como argumento para sostener la necesidad de mantener la colegiación, Irrera reveló que en su inmobiliaria detectaron tres intentos de estafa en menos de dos semanas.

Según relató, uno de los casos involucró la venta de un terreno mediante un boleto de compraventa apócrifo fechado en 1994. La documentación aparentaba ser auténtica porque tenía sellos bancarios de la época, pero correspondía a un loteo que todavía no existía.

El dirigente explicó que una potencial compradora decidió consultar antes de concretar la operación y eso permitió advertir la maniobra. A partir de allí recomendaron presentar la denuncia en la fiscalía y dieron aviso al Colegio de Escribanos para evitar que la documentación volviera a utilizarse.

De qué se trata la ley que presentó el gobierno nacional

Desde el gobierno nacional argumentan que la colegiación obligatoria constituye una barrera de acceso a la actividad y que su eliminación favorecerá la competencia, permitirá el ingreso de nuevos actores y reducirá los costos de las operaciones para los consumidores.

El proyecto también propone modificar el Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libre competencia en el corretaje y dejar establecido que los honorarios deberán surgir exclusivamente del acuerdo entre las partes.

Irrera, sin embargo, rechazó esos fundamentos y consideró que la desregulación debilita los controles sobre la actividad. También recordó que, al tratarse de leyes de colegiación provinciales, Mendoza debería adherir a la reforma para que tenga aplicación en la provincia.

Mientras el proyecto encamina su discusión en el Congreso, la Cámara Inmobiliaria de Mendoza ya adelantó que, si la iniciativa se convierte en ley y afecta el esquema actual de regulación profesional, evaluará iniciar acciones judiciales.