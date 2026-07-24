Sacaron a millones de salmones del río y los subieron en camiones para salvarlos de la sequía

Para evitarlo, las autoridades recogen millones de salmones jóvenes en criaderos estatales y los trasladan en enormes camiones cisterna equipados con sistemas de oxigenación, aire acondicionado y control de temperatura. El objetivo es llevarlos de forma segura hasta la costa, evitando el recorrido por ríos. Los camiones recorren entre 80 y 160 kilómetros hasta las bahías de San Francisco, San Pablo o Monterrey. Allí, los peces son liberados mediante tuberías de lona en corrales flotantes, donde se adaptan gradualmente al agua salada antes de continuar su viaje hacia el océano.

California implementa rescate aéreo para salvar al salmón Chinook de la sequía

El operativo alcanza una escala impresionante. En algunos años se han transportado más de millones de salmones mediante más de 140 viajes en camión. La estrategia no se limita a los peces jóvenes, durante las temporadas más críticas, los científicos capturan a los salmones adultos que regresan del océano en la base de represas como Keswick y los trasladan río arriba hasta arroyos de alta montaña, donde el agua permanece fría y limpia, permitiéndoles desovar en condiciones adecuadas.

¿Cuál es la situación actual?

La crisis alcanzó un punto crítico entre 2023 y 2025, cuando las autoridades prohibieron por completo la pesca comercial de salmón debido al desplome de las poblaciones. Sin embargo, los resultados del operativo comienzan a ser alentadores. Gracias al regreso de las lluvias, la recuperación de los caudales de los ríos y el éxito de las medidas de conservación, las poblaciones de salmón Chinook se han duplicado, ofreciendo una esperanza para la recuperación de esta especie emblemática.