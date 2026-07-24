Sacaron a millones de salmones del río y los subieron en camiones para salvarlos de la sequía

El salmón es una de las especies de peces más conocidas del mundo y una pieza clave para la acuicultura. Sin embargo, el cambio climático amenaza su supervivencia. Las sequías prolongadas y el aumento de la temperatura de los ríos han puesto en riesgo el salmón Chinook.
Para evitar su desaparición, las autoridades estatales y federales de Estados Unidos pusieron en marcha un operativo sin precedentes. Se trata de una de las misiones de rescate de fauna más complejas, costosas y ambiciosas del mundo, con el objetivo de garantizar la supervivencia de millones de salmones.
California salva al salmón Chinook: operativo millonario contra la sequía
El salmón Chinook nace en los ríos del Valle Central de California, luego viaja hasta el océano Pacífico, donde crece durante varios años, y finalmente regresa al mismo río en el que nació para reproducirse. Sin embargo, cuando los ríos sufren sequías extremas, el agua se vuelve demasiado cálida y poco profunda. En esas condiciones, los salmones jóvenes, conocidos como smolts, mueren en grandes cantidades o quedan expuestos a los depredadores antes de llegar al mar.
Para evitarlo, las autoridades recogen millones de salmones jóvenes en criaderos estatales y los trasladan en enormes camiones cisterna equipados con sistemas de oxigenación, aire acondicionado y control de temperatura. El objetivo es llevarlos de forma segura hasta la costa, evitando el recorrido por ríos. Los camiones recorren entre 80 y 160 kilómetros hasta las bahías de San Francisco, San Pablo o Monterrey. Allí, los peces son liberados mediante tuberías de lona en corrales flotantes, donde se adaptan gradualmente al agua salada antes de continuar su viaje hacia el océano.
California implementa rescate aéreo para salvar al salmón Chinook de la sequía
El operativo alcanza una escala impresionante. En algunos años se han transportado más de millones de salmones mediante más de 140 viajes en camión. La estrategia no se limita a los peces jóvenes, durante las temporadas más críticas, los científicos capturan a los salmones adultos que regresan del océano en la base de represas como Keswick y los trasladan río arriba hasta arroyos de alta montaña, donde el agua permanece fría y limpia, permitiéndoles desovar en condiciones adecuadas.
¿Cuál es la situación actual?
La crisis alcanzó un punto crítico entre 2023 y 2025, cuando las autoridades prohibieron por completo la pesca comercial de salmón debido al desplome de las poblaciones. Sin embargo, los resultados del operativo comienzan a ser alentadores. Gracias al regreso de las lluvias, la recuperación de los caudales de los ríos y el éxito de las medidas de conservación, las poblaciones de salmón Chinook se han duplicado, ofreciendo una esperanza para la recuperación de esta especie emblemática.
En pocas palabras
- Operativo de rescate: Millones de salmones son trasladados vía terrestre para salvarlos de la sequía y el cambio climático en California.
- Ciclo de vida amenazado: Las sequías extremas y el calentamiento de los ríos ponen en riesgo al salmón Chinook, impidiendo su reproducción.
- Medidas de conservación: Se implementan rescates aéreos y traslados en camiones cisterna, con resultados alentadores para la especie.