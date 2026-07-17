Escaparon 27.000 salmones y ahora su llegada a los ríos cambia todo: pagan 42 euros por ejemplar

Mowi es el mayor productor mundial de salmón de piscifactoría y el año pasado había ofrecido una recompensa de 500 coronas noruegas (42 euros) por cada salmón capturado, después de anunciar que 27.000 salmones había escapado de una jaula en Troms, al noroeste de Noruega y esto podía cambiar por completo a los ríos del país.
La compañía había descubierto daños en el anillo exterior de un corral durante una tormenta en las instalaciones de Storvika V. El peso promedio de los peces escapados era de 5,5 kilos (12,1 libras), según había informado la empresa.
Una batalla por la supervivencia en los ríos: Salmón salvaje versus salmón de cultivo:
Esta una situación que generó preocupación entre científicos y organizaciones ambientales debido al impacto que estos peces pueden tener sobre los ecosistemas naturales. Los ejemplares de cultivo son más grandes. Compiten en los ríos por el alimento y destruyen los nidos de los salmones salvajes para poner sus propios huevos.
Los salmones que se fugan de las granjas acuícolas representan un problema ambiental porque pueden reproducirse con poblaciones salvajes y alterar su diversidad genética. Además, pueden favorecer la propagación de piojos marinos y aumentar la competencia por las zonas de desove.
Cómo la fuga de salmones de cultivo destruye el mapa genético noruego
Cuando un prófugo se cruza con uno salvaje, los hijos heredan genes defectuosos para la vida silvestre. Pierden la capacidad de orientarse para regresar a sus ríos de origen y sus tasas de supervivencia caen drásticamente.
Investigaciones posteriores del Instituto de Investigación Marina de Noruega (IMR) confirmaron que los ríos de esa región registraron algunos de los niveles más altos de presencia de salmones de criadero infiltrados en poblaciones salvajes de todo el país.
Noruega, principal exportador mundial de salmón de piscifactoría, produce alrededor de 1.2 millones de toneladas al año. Sin embargo, el país enfrenta una crisis en sus poblaciones de salmón salvaje. El verano pasado alcanzaron un mínimo histórico, lo que llevó al cierre de 33 ríos para la pesca de esta especie. Para esta temporada, las autoridades propusieron extender las restricciones a 42 ríos y tres fiordos.
En pocas palabras
- Salmones escapados: 27.000 salmones de acuicultura se fugaron de una piscifactoría en Noruega.
- Impacto ambiental: Existe preocupación por la posible hibridación de los salmones fugados con la fauna autóctona.
- Medidas preventivas: Las autoridades noruegas trabajan para recuperar los peces y mitigar los riesgos ecológicos.