Escaparon 27.000 salmones y ahora su llegada a los ríos cambia todo: pagan 42 euros por ejemplar

Los salmones que se fugan de las granjas acuícolas representan un problema ambiental porque pueden reproducirse con poblaciones salvajes y alterar su diversidad genética. Además, pueden favorecer la propagación de piojos marinos y aumentar la competencia por las zonas de desove.

Cómo la fuga de salmones de cultivo destruye el mapa genético noruego

Cuando un prófugo se cruza con uno salvaje, los hijos heredan genes defectuosos para la vida silvestre. Pierden la capacidad de orientarse para regresar a sus ríos de origen y sus tasas de supervivencia caen drásticamente.

Investigaciones posteriores del Instituto de Investigación Marina de Noruega (IMR) confirmaron que los ríos de esa región registraron algunos de los niveles más altos de presencia de salmones de criadero infiltrados en poblaciones salvajes de todo el país.

Noruega, principal exportador mundial de salmón de piscifactoría, produce alrededor de 1.2 millones de toneladas al año. Sin embargo, el país enfrenta una crisis en sus poblaciones de salmón salvaje. El verano pasado alcanzaron un mínimo histórico, lo que llevó al cierre de 33 ríos para la pesca de esta especie. Para esta temporada, las autoridades propusieron extender las restricciones a 42 ríos y tres fiordos.