Un granjero pasó 30 años cavando para llevar el agua de un río a su pueblo y logró lo impensado

Considerado un loco por sus vecinos, Louangi mantuvo una rutina inquebrantable durante tres décadas para desviar al río. Cada mañana llevaba a pastar a sus animales y luego dedicaba el resto del día a romper piedras y remover tierra bajo el intenso sol de la India. Nunca recibió un salario por ese trabajo ni contó con apoyo económico del gobierno.

El increíble proyecto del agricultor que llevó el agua de un río hasta un pueblo azotado por la sequía.

Finalmente, en 2020, el canal quedó terminado. La obra, de aproximadamente tres kilómetros de longitud y cerca de un metro de profundidad, permitió que el agua de lluvia llegara hasta un estanque del pueblo. Gracias al desvío del río, los agricultores pudieron volver a sembrar cultivos como trigo y maíz, mientras que muchos jóvenes comenzaron a regresar a la comunidad tras años de migración.

Kothilwa está ubicado a unos 80 kilómetros de Gaya, una de las principales ciudades del estado de Bihar, y cuenta con una población cercana a las 750 personas. La mayoría de sus habitantes pertenece a la comunidad dalit y vive en viviendas de barro.

Los dalits, anteriormente conocidos como los "intocables", ocupan el nivel más bajo del sistema tradicional de castas de la India y, durante siglos, han sufrido discriminación y exclusión social. La obra impulsada por Louangi no solo llevó agua al pueblo, sino que también abrió nuevas oportunidades para una de las comunidades más vulnerables del país.