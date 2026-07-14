Un granjero pasó 30 años cavando para llevar el agua de un río a su pueblo y logró lo impensado

En los momentos más difíciles suelen surgir las ideas capaces de transformar una comunidad. La historia de Louangi y el desvío de este río es un ejemplo de cómo la perseverancia y el esfuerzo de una sola persona pueden cambiar el destino de cientos de familias.
Laungi Bhuiya vivía en Kothilwa, un pequeño pueblo del estado de Bihar, en la India. La zona sufría una grave escasez de agua. Aunque las lluvias caían sobre las colinas cercanas, el agua terminaba desembocando en un río lejano y nunca llegaba a la comunidad. Como consecuencia, los habitantes no podían cultivar sus tierras y muchos jóvenes se veían obligados a emigrar a las ciudades en busca de oportunidades.
Lo llamaron loco por intentar llevar un río hasta su pueblo: tres décadas después lo consiguió
En 1990, cansado de ver las dificultades que atravesaba su pueblo, el agricultor tomó una decisión que muchos consideraron imposible. Armado únicamente con un pico y una pala, comenzó a excavar un canal que llevara el agua desde las colinas hasta Kothilwa. Lo hizo completamente solo y, durante años, soportó las burlas de quienes pensaban que había perdido la razón.
Considerado un loco por sus vecinos, Louangi mantuvo una rutina inquebrantable durante tres décadas para desviar al río. Cada mañana llevaba a pastar a sus animales y luego dedicaba el resto del día a romper piedras y remover tierra bajo el intenso sol de la India. Nunca recibió un salario por ese trabajo ni contó con apoyo económico del gobierno.
El increíble proyecto del agricultor que llevó el agua de un río hasta un pueblo azotado por la sequía.
Finalmente, en 2020, el canal quedó terminado. La obra, de aproximadamente tres kilómetros de longitud y cerca de un metro de profundidad, permitió que el agua de lluvia llegara hasta un estanque del pueblo. Gracias al desvío del río, los agricultores pudieron volver a sembrar cultivos como trigo y maíz, mientras que muchos jóvenes comenzaron a regresar a la comunidad tras años de migración.
Kothilwa está ubicado a unos 80 kilómetros de Gaya, una de las principales ciudades del estado de Bihar, y cuenta con una población cercana a las 750 personas. La mayoría de sus habitantes pertenece a la comunidad dalit y vive en viviendas de barro.
Los dalits, anteriormente conocidos como los "intocables", ocupan el nivel más bajo del sistema tradicional de castas de la India y, durante siglos, han sufrido discriminación y exclusión social. La obra impulsada por Louangi no solo llevó agua al pueblo, sino que también abrió nuevas oportunidades para una de las comunidades más vulnerables del país.
En pocas palabras
- Un agricultor indio: Dedicó 30 años a cavar un canal para llevar agua a su pueblo, superando burlas.
- Logro: La obra de 3km permite ahora el riego y el regreso de jóvenes que habían emigrado.
- Impacto social: El proyecto beneficia a una comunidad mayormente dalit, mejorando sus oportunidades.