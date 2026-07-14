Catalina Giraldo, psicóloga colombiana de 30 años, falleció el pasado 9 de julio mediante eutanasia tras una larga pelea en los tribunales. En su última entrevista, horas antes de iniciar el procedimiento, la joven expresó una paz profunda: "Me siento muy tranquila. Quita un peso inmenso saber que tu sufrimiento no va a prolongarse indefinidamente".
El último mensaje de la colombiana que accedió a la eutanasia por salud mental
La psicóloga Catalina Giraldo, de 30 años, falleció tras una extensa batalla judicial para ejercer su derecho a una muerte digna tras una década de padecimiento psiquiátrico ininterrumpido
Su calvario comenzó a los 20 años, cuando fue diagnosticada con trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado. Durante una década, Catalina se sometió a más de 40 tratamientos farmacológicos, tres ciclos de terapia electroconvulsiva, infusiones de ketamina y nueve internaciones psiquiátricas motivadas por intentos de suicidio. Su última hospitalización fue el punto de inflexión. Al verse postrada y bajo estricta vigilancia, decidió que no volvería a pasar por esa situación.
Burocracia, suicidio asistido y eutanasia
A finales del año 2025, Catalina solicitó formalmente el Suicidio Médicamente Asistido (SMA), una práctica despenalizada en Colombia desde 2022 en la que el propio paciente se administra la sustancia bajo supervisión médica (a diferencia de la eutanasia, donde la aplica un profesional). Sin embargo, a pesar de la legalidad de la norma, la falta de reglamentación por parte del Ministerio de Salud bloqueó su pedido.
Su Entidad Promotora de Salud (EPS) le negó el acceso reiteradas veces argumentando que la ley no especifica el alcance de la muerte digna para patologías de salud mental. Ante este vacío legal, Catalina se vio obligada a reformular su reclamo y solicitar la eutanasia tradicional, que sí cuenta con protocolos médicos plenamente establecidos en el sistema de salud del país.
Un precedente histórico y un legado de lucha que continúa
El caso de Catalina es histórico: se convirtió en la primera solicitud formal de suicidio asistido por motivos psiquiátricos en Colombia, un país donde en 2024 un total de 352 personas accedieron a la eutanasia. Su muerte reaviva el debate ético y legal sobre el derecho a la muerte digna para quienes padecen trastornos mentales graves e intratables.
Antes de morir, Giraldo dirigió un mensaje directo a la Corte Constitucional advirtiendo que su fallecimiento no detiene la causa, ya que muchas personas que sufren a diario necesitan esta alternativa con urgencia. Al respecto, Lucas Correa, director de DescLAB (organización que la patrocinó), señaló que el caso expone la urgencia de definir si el suicidio asistido podrá ejercerse de forma real y efectiva en Colombia o si continuará paralizado por la negligencia administrativa del Estado.