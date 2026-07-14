El último mensaje de la colombiana que accedió a la eutanasia por salud mental

Su Entidad Promotora de Salud (EPS) le negó el acceso reiteradas veces argumentando que la ley no especifica el alcance de la muerte digna para patologías de salud mental. Ante este vacío legal, Catalina se vio obligada a reformular su reclamo y solicitar la eutanasia tradicional, que sí cuenta con protocolos médicos plenamente establecidos en el sistema de salud del país.

A finales del año 2025, Catalina solicitó formalmente el Suicidio Médicamente Asistido (SMA). BBC

Un precedente histórico y un legado de lucha que continúa

El caso de Catalina es histórico: se convirtió en la primera solicitud formal de suicidio asistido por motivos psiquiátricos en Colombia, un país donde en 2024 un total de 352 personas accedieron a la eutanasia. Su muerte reaviva el debate ético y legal sobre el derecho a la muerte digna para quienes padecen trastornos mentales graves e intratables.

Antes de morir, Giraldo dirigió un mensaje directo a la Corte Constitucional advirtiendo que su fallecimiento no detiene la causa, ya que muchas personas que sufren a diario necesitan esta alternativa con urgencia. Al respecto, Lucas Correa, director de DescLAB (organización que la patrocinó), señaló que el caso expone la urgencia de definir si el suicidio asistido podrá ejercerse de forma real y efectiva en Colombia o si continuará paralizado por la negligencia administrativa del Estado.