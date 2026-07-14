El partido de la Selección obligó a reprogramar actividades para niños en vacaciones de invierno

Familias enteras copan las zonas céntricas, parques y plazas de Mendoza para vivir los partidos de la Selección en el Mundial de Fútbol 2026.

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza confirmó que, con motivo del partido de la Selección Argentina, "las actividades previstas en el marco del ciclo Vacaciones de Invierno para el miércoles 15 de julio quedan suspendidas en todos los espacios culturales".

La excepción se dará con la obra de teatro "San Martín, un caballero de principio a fin", cuya función está prevista en el Salón Cultural Cervantes de Junín. Se presentará este miércoles pero en horario especial: a las 11 de la mañana.

Recreo en vacaciones de invierno para ver el Mundial

El ciclo de Capital Ciudad de los Chicos, que abarca propuestas teatrales, literarias, de artes visuales y hasta arqueológicas, se verá afectado en su totalidad. Desde el municipio que comanda Ulpiano Suarez cancelaron todas las actividades, y como contrapartida reforzaron la agenda de jueves, viernes y sábado.

Por ejemplo, las tres obras de teatro previstas para este miércoles darán doble función el jueves 16, a las 16 y a las 17.30, tanto en las salas 2 y 3 de la Nave Cultural como en el Teatro Quintanilla. Mientras que el bloque de la Ciudad de los Libros y la Ciudad de los Juegos que se despliegan en la Báscula, Sala 1 y jardines de la Nave extenderán sus horarios de diversión, del jueves al sábado, de 11.30 a 19.30.

Quienes ya han adquirido entradas para las funciones suspendidas del bloque Ciudad Teatral de la Ciudad de Mendoza o las obras que ofrece la Subsecretaría de Cultura provincial en el Teatro Independencia o el Espacio Cultural Julio Le Parc, podrán gestionar la devolución del dinero o el cambio de los tickets.

Para estas vacaciones de invierno, en la Nave Cultural se instalaron inflables gigantes de la empresa Jumpy. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Este trámite debe realizarse de manera directa con el equipo de Entradaweb, ingresando al sitio web oficial www.entradaweb.com y seleccionando la opción de ayuda online disponible en la plataforma.

En tanto, las entradas sacadas para Ciudad de los Juegos, que abarca los inflables gigantes de Jumpy en la Nave, pueden devolverse o reprogramarse en la plataforma web Showtickets donde fueron adquiridas.

Guaymallén también reprograma su agenda por la Selección

La Municipalidad de Guaymallén despliega un cronograma repleto de actividades para que las familias del departamento disfruten en vacaciones de invierno, con propuestas de circo, obras de teatro, malabares, payasos, shows de magia y títeres, a cargo de elencos y artistas locales.

Todas las propuestas son gratuitas y se desarrollan en carpas circenses instaladas en diferentes espacios verdes, así como en el Centro Cultural Pascual Lauriente, la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte y Salas de Arte Libertad. Cada jornada se completa con juegos y actividades recreativas guiadas por los profesores de la Dirección de Educación y Deportes del municipio.

Sin embargo, para este miércoles de Mundial se suspendió la agenda de Invierno Re-Copado, y desde la municipalidad dirigida por Marcos Calvente explicaron que lo hacen porque "acompañamos a la Selección Argentina en la semifinal".

Sorteos para quienes vayan a Arizu Gamer a ver el Mundial

Godoy Cruz se pone la camiseta y hace sorteo de auriculares en Arizu Gamer para quienes elijan el Espacio Arizu para ver el partido de la Selección en el Mundial este miércoles a las 16. Habrá pantallas gigantes y se vivirá un clima de aliento y entusiasmo futbolero en un ambiente pintado en celeste y blanco.

Sin embargo, el resto de la agenda de eventos en vacaciones de invierno sufrirá modificaciones. Por ejemplo, la función de la obra "Cucurucho en acción" se reprogramó para el jueves por la tarde en el Parque Mitre.

Y la función de "Dragón dorado" este miércoles no se realizará. En cambio habrá doble función de este espectáculo el sábado a las 16 y 17.30 en B+M.

En Maipú habrá cine antes y después del partido de la Selección

En Maipú es otra la realidad. Las proyecciones de "Pinocho" y "Moana (Live Action)" en el cine teatro Imperial se mantienen porque consideran que el partido de la Selección no afectará el flujo de público ya que los horarios de proyección son a las 11 y a las 19.

Las entradas para ver la película de "Pinocho" a las 11, en la previa de la semifinal de la Selección ante Inglaterra, tienen un valor general de $3.600, mientras que los tickets para "Moana" a las 19 salen $6.000. Se consiguen en boletería del Imperial.