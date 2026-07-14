El secreto de la camiseta que la Selección argentina utilizará contra Inglaterra en el Mundial 2026

El detalle cobra todavía más fuerza en la previa de un partido cargado de historia: Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo, esta vez por un lugar en la final del Mundial 2026, con una camiseta que combina memoria futbolera, identidad cultural y arte popular porteño.

Argentina ante Inglaterra, en mundiales

Chile 1962 Fase de Grupos Inglaterra 3 - 1 Argentina

Fase de Grupos Inglaterra 1966 Cuartos de final Inglaterra 1 - 0 Argentina

Cuartos de final México 1986 Cuartos de final Argentina 2 - 1 Inglaterra

Francia 1998 Octavos de final Argentina 2 - 2 Inglaterra (4-3 en los penales)

Octavos de final (4-3 en los penales) Corea-Japón 2002 Fase de Grupos Inglaterra 1 - 0 Argentina

Tanto en México como en Francia Argentina utilizó camiseta azul

La camiseta que usará Messi para jugar con Inglaterra por primera vez

La camiseta no solo remite a la historia futbolera de la Selección, que también utilizó tonos azules en cruces en dos recordados duelos contra los ingleses, sino que además incorpora una referencia estética propia de la identidad porteña.

El diseño presenta trazos curvos, formas ornamentales y líneas en espiral que evocan al fileteado porteño, una técnica pictórica tradicional de la Ciudad de Buenos Aires. Adidas describió la camiseta alternativa como “un diseño dinámico inspirado en la expresión artística de la ciudad”.

El fileteado nació hacia finales del siglo XIX como una forma de decoración popular en carros de transporte de alimentos de tracción animal y luego se expandió a camiones, colectivos, carteles y otros objetos urbanos.

Entre sus rasgos principales aparecen los colores vivos, las líneas estilizadas, los espirales, la simetría, los efectos tridimensionales mediante sombras y perspectivas, y una tipografía característica que terminó convertida en sello visual de Buenos Aires.

El reconocimiento internacional llegó en 2015, cuando la UNESCO inscribió al filete porteño de Buenos Aires en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.