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Copa del Mundo 2026

Messi y la Selección argentina se trasladaron a Atlanta para seguir su camino en el Mundial 2026

Lionel Messi se despidió de Kansas City, la ciudad que fue el búnker de la Selección argentina durante gran parte del Mundial 2026, antes de viajar a Atlanta.

Por UNO
Messi y la Selección dejaron Kansas City

Messi y la Selección dejaron Kansas City

Lionel Messi publicó una serie de mensajes en sus redes sociales y en uno de ellos se despidió de Kansas City, la ciudad que fue el búnker y lugar de entrenamiento de la Selección argentina durante gran parte del Mundial 2026, antes de viajar a Atlanta, la penúltima parada del camino rumbo al sueño de la cuarta.

“El último en Kansas City. ¡Gracias por todo!”, escribió el capitán del equipo argentino en una publicación de Instagram acompañada por imágenes del último entrenamiento del plantel en el Compass Minerals National Performance Center, el predio que utilizó la delegación durante su estadía.

Lionel Messi durante la última práctica en Kansas City.

Lionel Messi durante la última práctica en Kansas City.

El mensaje llegó en una jornada especial para la Selección, ya que, después de esa práctica y del tradicional asado de despedida dejó Kansas City para viajar rumbo a Atlanta, donde ya había jugado con Egipto y este miércoles enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final.

Tras esa publicación, Messi realizó otro posteo con la pelota con la cual se disputará la semifinal entre Argentina e Inglaterra, partido que se jugará este miércoles en Atlanta.

La delegación arribó a Atlanta con algunas demoras y para este martes tiene previsto un último entrenamiento además de cumplir con la atención a la prensa de 3 jugadores y la habitual conferencia del DT Lionel Scaloni.

El camino de la Selección argentina en el Mundial 2026

"Última práctica en Kansas! Nos despedimos del lugar que nos cobijó durante más de 40 días. ¡Muchas gracias por todo!", indicaron las redes sociales de la Selección argentina tras dejar la concentración del Hotel Origin a la que arribaron el domingo 31 de mayo.

Julián Álvarez con la pelota que se usará en las semifinales y la final.

Julián Álvarez con la pelota que se usará en las semifinales y la final.

Kansas City fue como un hogar operativo para el conjunto nacional desde antes del inicio del Mundial ya que no solo disputó allí dos partidos sino que fue el punto de regreso después de varios de los partidos de la primera parte del torneo.

Desde allí La Scaloneta viajó primero a Texas y Alabama para los dos amistosos previos, luego fue y volvió dos veces a Dallas durante la fase de grupos, pasó por Miami y Atlanta para los cruces de octavos y cuartos, ahora volvió a Atlanta y según el resultado de este miércoles culminará su recorrido en Miami o Nueva York.

Durante el Mundial Argentina recorrió 8.025 kilómetros mientras que Inglaterra, también con sede en Kansas City, hizo 20.600 kilómetros y hasta tuvo que jugar en México.

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