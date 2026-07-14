Messi y la Selección argentina se trasladaron a Atlanta para seguir su camino en el Mundial 2026

Tras esa publicación, Messi realizó otro posteo con la pelota con la cual se disputará la semifinal entre Argentina e Inglaterra, partido que se jugará este miércoles en Atlanta.

La delegación arribó a Atlanta con algunas demoras y para este martes tiene previsto un último entrenamiento además de cumplir con la atención a la prensa de 3 jugadores y la habitual conferencia del DT Lionel Scaloni.

El camino de la Selección argentina en el Mundial 2026

"Última práctica en Kansas! Nos despedimos del lugar que nos cobijó durante más de 40 días. ¡Muchas gracias por todo!", indicaron las redes sociales de la Selección argentina tras dejar la concentración del Hotel Origin a la que arribaron el domingo 31 de mayo.

Julián Álvarez con la pelota que se usará en las semifinales y la final.

Kansas City fue como un hogar operativo para el conjunto nacional desde antes del inicio del Mundial ya que no solo disputó allí dos partidos sino que fue el punto de regreso después de varios de los partidos de la primera parte del torneo.

Desde allí La Scaloneta viajó primero a Texas y Alabama para los dos amistosos previos, luego fue y volvió dos veces a Dallas durante la fase de grupos, pasó por Miami y Atlanta para los cruces de octavos y cuartos, ahora volvió a Atlanta y según el resultado de este miércoles culminará su recorrido en Miami o Nueva York.

Durante el Mundial Argentina recorrió 8.025 kilómetros mientras que Inglaterra, también con sede en Kansas City, hizo 20.600 kilómetros y hasta tuvo que jugar en México.