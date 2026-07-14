Descubrimiento de una estatua mística: los arqueólogos lo consideran una "bendición"

Los expertos de la región colaboraron rápidamente para identificar la figura. "Mi primer pensamiento fue simplemente, '¿A quién diablos estoy mirando?' Afortunadamente, el Muro de Adriano alberga una comunidad increíble de académicos generosos y conocedores. Después de enviar fotografías a Lindsay Allason-Jones, el doctor Fraser Hunter y Alex Rome-Griffin, la respuesta unánime llegó en horas: descubrimos un relieve desconocido de un genio, el espíritu protector del lugar", detalló Birley.

Tradición arqueológica

El arqueólogo aseguró que el descubrimiento de la estatua era como recibir la bendición del lugar en el que se estaba realizando la excavación.

El suceso conlleva una fuerte carga emotiva, ya que el abuelo y el padre del actual director dedicaron sus vidas al estudio del asentamiento. "Una vez que supimos a quién encontramos, de alguna manera se sintió completamente apropiado. Fue casi como si la propia Vindolanda se acercara al equipo y dijera en voz baja: 'Aprobamos lo que hacen'. Como profesionales de la arqueología, momentos como estos resultan increíblemente raros, y nos sentimos privilegiados de descubrir y preservar una parte tan importante de la historia del sitio", reflexionó el investigador.

Los especialistas creen que un escultor local fabricó la obra. Ahora, la escultura atraviesa un proceso riguroso de conservación. Luego de los estudios pertinentes, el museo del lugar exhibirá el objeto para el público general.