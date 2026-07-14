Durante las excavaciones en el antiguo fuerte militar de Vindolanda, Inglaterra, un equipo de especialistas logró un asombroso descubrimiento. Los profesionales desenterraron una losa intacta bajo el suelo de un cuartel del siglo cuarto.
Descubrimiento de una estatua mística: los arqueólogos lo consideran una "bendición"
Un descubrimiento en el sitio de Vindolanda saca a la luz una figura de piedra. El objeto tiene más de mil seiscientos años de antigüedad.
La pieza tallada representa a un genio, una entidad protectora muy respetada durante la época del Imperio Romano. La figura sostiene una cornucopia para simbolizar la abundancia, junto con un plato ceremonial para ofrendas.
Un descubrimiento bajo tierra
El director del proyecto, Andrew Birley, notó una piedra redondeada inusual el dieciséis de junio de dos mil veintiséis. Al girarla, observó el rostro del guardián. "Tuve la suerte de trabajar en el sitio durante muchos años y hacer descubrimientos maravillosos en el camino, pero no estaba preparado para lo que encontré del otro lado de la piedra. Fue un momento extraordinario, uno que pudimos compartir con el equipo de arqueólogos y voluntarios cuyo arduo trabajo hace posibles estos hallazgos", expresó el líder del equipo.
Los expertos de la región colaboraron rápidamente para identificar la figura. "Mi primer pensamiento fue simplemente, '¿A quién diablos estoy mirando?' Afortunadamente, el Muro de Adriano alberga una comunidad increíble de académicos generosos y conocedores. Después de enviar fotografías a Lindsay Allason-Jones, el doctor Fraser Hunter y Alex Rome-Griffin, la respuesta unánime llegó en horas: descubrimos un relieve desconocido de un genio, el espíritu protector del lugar", detalló Birley.
Tradición arqueológica
El suceso conlleva una fuerte carga emotiva, ya que el abuelo y el padre del actual director dedicaron sus vidas al estudio del asentamiento. "Una vez que supimos a quién encontramos, de alguna manera se sintió completamente apropiado. Fue casi como si la propia Vindolanda se acercara al equipo y dijera en voz baja: 'Aprobamos lo que hacen'. Como profesionales de la arqueología, momentos como estos resultan increíblemente raros, y nos sentimos privilegiados de descubrir y preservar una parte tan importante de la historia del sitio", reflexionó el investigador.
Los especialistas creen que un escultor local fabricó la obra. Ahora, la escultura atraviesa un proceso riguroso de conservación. Luego de los estudios pertinentes, el museo del lugar exhibirá el objeto para el público general.