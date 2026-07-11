Durante décadas, esta nación fue uno de los países menos conocidos de América del Sur. Con una población pequeña y una economía históricamente dependiente de sectores como la minería y la agricultura.
En la costa de un país de América del Sur descubren un enorme yacimiento de petróleo que puede cambiar la economía de esta nación
Un importante descubrimiento de petróleo en América del Sur podría transformar a un país, abriendo la puerta a inversiones millonarias.
Este país de América del Sur nunca había ocupado un lugar importante en el mapa energético mundial. Pero un descubrimiento frente a sus costas comenzó a cambiar esa historia.
El pequeño país de América del Sur que encontró un enorme yacimiento de petróleo y busca cambiar su economía
En las aguas del océano Atlántico, frente a la costa de Surinam, las compañías petroleras encontraron una de las zonas con mayor potencial energético de América del Sur. Los hallazgos en bloques offshore, como el Bloque 52 y el Bloque 58, impulsaron la expectativa de que Surinam pueda convertirse en un nuevo actor del mercado petrolero internacional.
Uno de los descubrimientos más importantes llegó con las exploraciones realizadas por empresas internacionales como Petronas y TotalEnergies. En el Bloque 52, frente a Surinam, se identificaron recursos de hidrocarburos que podrían superar los mil millones de barriles equivalentes de petróleo, según estimaciones difundidas sobre los nuevos hallazgos.
Las reservas encontradas frente a sus costas abren la puerta a inversiones millonarias
El potencial de este país de América del Sur está relacionado con una región geológica que comparte características con Guyana, su país vecino, que en los últimos años protagonizó uno de los mayores descubrimientos petroleros del mundo. Esa cercanía convirtió a la cuenca Guyana-Surinam en una de las áreas más observadas por la industria energética global.
Para un país de alrededor de 650.000 habitantes, el impacto de este descubrimiento podría ser enorme. La llegada de inversiones millonarias podría generar nuevos ingresos para el Estado, infraestructura, empleos y una transformación económica similar a la que experimentó Guyana tras el inicio de su producción petrolera.
Sin embargo, el descubrimiento también plantea desafíos. Surinam deberá decidir cómo administrar esta nueva riqueza para evitar problemas que han afectado a otros países productores de petróleo, como la dependencia excesiva de un solo recurso, la desigualdad o los daños ambientales.