En la costa de un país de América del Sur descubren un enorme yacimiento de petróleo que puede cambiar la economía de esta nación

Uno de los descubrimientos más importantes llegó con las exploraciones realizadas por empresas internacionales como Petronas y TotalEnergies. En el Bloque 52, frente a Surinam, se identificaron recursos de hidrocarburos que podrían superar los mil millones de barriles equivalentes de petróleo, según estimaciones difundidas sobre los nuevos hallazgos.

Las reservas encontradas frente a sus costas abren la puerta a inversiones millonarias

El potencial de este país de América del Sur está relacionado con una región geológica que comparte características con Guyana, su país vecino, que en los últimos años protagonizó uno de los mayores descubrimientos petroleros del mundo. Esa cercanía convirtió a la cuenca Guyana-Surinam en una de las áreas más observadas por la industria energética global.

Para un país de alrededor de 650.000 habitantes, el impacto de este descubrimiento podría ser enorme. La llegada de inversiones millonarias podría generar nuevos ingresos para el Estado, infraestructura, empleos y una transformación económica similar a la que experimentó Guyana tras el inicio de su producción petrolera.

Sin embargo, el descubrimiento también plantea desafíos. Surinam deberá decidir cómo administrar esta nueva riqueza para evitar problemas que han afectado a otros países productores de petróleo, como la dependencia excesiva de un solo recurso, la desigualdad o los daños ambientales.