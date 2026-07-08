La región de América del Sur alberga algunos de los paisajes más extraordinarios del planeta, desde selvas tropicales hasta las cumbres de la cordillera de los Andes. En ese escenario habita un ave que destaca por encima de todas las demás.
El ave voladora más grande del mundo vive en Sudamérica y el tamaño de sus alas puede alcanzar los 3 metros
Con una envergadura de hasta 3 metros, esta ave surca los cielos de América del Sur, siendo una especie fundamental para los ecosistemas andinos.
Con una envergadura imponente y la capacidad de planear durante horas, se convirtió en uno de los grandes símbolos de la biodiversidad de América del Sur. Considerada el ave voladora más grande del mundo, esta especie también ocupa un lugar especial en la cultura andina y es protagonista de numerosas tradiciones.
El ave más grande del mundo habita en Sudamérica: es considerada un símbolo nacional
Se trata del cóndor andino (Vultur gryphus) es una de las aves voladora más grande del planeta Tierra, con una envergadura que puede superar los 3 metros y un peso de hasta 15 kilos. Este majestuoso animal habita en la cordillera de los Andes, desde Venezuela hasta Tierra del Fuego, surcando los cielos de América del Sur con una elegancia imponente.
Esta ave surca por los cielos de América del Sur es fundamental para el equilibrio de los ecosistemas andinos. Su figura imponente lo ha convertido en un símbolo cultural en muchas civilizaciones prehispánicas, siendo reverenciado como un mensajero entre el cielo y la tierra.
América del Sur: ¿Cómo es este ave?
A pesar de su importancia ecológica y cultural, este ave que habita en América del Sur enfrenta peligros como la caza furtiva, la contaminación y la pérdida de su hábitat. Programas de cría en cautiverio, monitoreo y educación buscan garantizar la supervivencia de esta especie emblemática.
Según National Geographic este pájaro se caracteriza por:
- Madurez sexual tardía: alcanza la madurez sexual entre los 5 y 6 años de edad.
- Hábitat elevado: anida entre los 1,000 y 5,000 metros sobre el nivel del mar, preferentemente en formaciones rocosas inaccesibles.
- Baja reproducción: pone un huevo cada dos años, lo que dificulta el aumento de su población.
- Longevidad excepcional: es una de las aves más longevas del planeta Tierra, llegando a vivir hasta 75 años en cautiverio.
- Dieta carroñera: Sse alimenta principalmente de carroña, prefiriendo animales grandes, tanto salvajes como domésticos.
- Rol ecológico: actúa como "barrendero de la naturaleza" al consumir cadáveres y prevenir la propagación de enfermedades.
- Método de alimentación: localiza carroña desde el aire y no se acerca de inmediato, prefiriendo vigilar desde una distancia segura.