El ave voladora más grande del mundo vive en Sudamérica y el tamaño de sus alas puede alcanzar los 3 metros

Con una envergadura imponente y la capacidad de planear durante horas, se convirtió en uno de los grandes símbolos de la biodiversidad de América del Sur. Considerada el ave voladora más grande del mundo, esta especie también ocupa un lugar especial en la cultura andina y es protagonista de numerosas tradiciones.

El ave más grande del mundo habita en Sudamérica: es considerada un símbolo nacional

Se trata del cóndor andino (Vultur gryphus) es una de las aves voladora más grande del planeta Tierra, con una envergadura que puede superar los 3 metros y un peso de hasta 15 kilos. Este majestuoso animal habita en la cordillera de los Andes, desde Venezuela hasta Tierra del Fuego, surcando los cielos de América del Sur con una elegancia imponente.