Por qué Cornejo defiende las PASO en Mendoza y negocia la suspensión en la Nación

Dos posibles contrincantes en las PASO provinciales por la candidatura a gobernador serían el diputado nacional Luis Petri y el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez.

Es más, hay quienes leen que el alto respaldo que cosechó el diputado nacional en esas PASO lo catapultó a la candidatura a vicepresidente en la fórmula de Patricia Bullrich.

Ahora en el contexto que se avecina, todo hace suponer que mantener las PASO en Mendoza, si sobrevive la sociedad de radicales y libertarios, hará que Luis Petri -que cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei- podría competir con un puñado de candidatos de Cornejo, o al menos con el que llegue mejor posicionado en intención de voto y conocimiento.

Hoy del "equipo" de Cornejo ya se lanzaron 3 dirigentes: el ministro de Gobierno Natalio Mema, el de Educación Tadeo García Zalazar y el presidente de la Cámara de Diputados, y de la UCR, Andrés Lombardi.

Pero además a ellos se suma el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, que no es del riñón del gobernador pero está decidido a dar pelea, y por lo que muestran las últimas encuestas es el radicale que cuenta con más conocimiento.

Si no hubieran PASO, los radicales podrían correr el riesgo de que Javier Milei quisiera imponer a su candidato, y que a éste le jugara a favor un potencial arrastre de la figura presidencial.

"Con las PASO todo se ordena, el que gana lidera y el que pierde acompaña", soltó un radical convencido de que mantener las elecciones primarias es el mejor escenario.

Cornejo y Milei se verán en Tucumán en medio de la discusión por las PASO

Este miércoles, en la previa del acto del 9 de julio, está previsto que Alfredo Cornejo y Javier Milei se reúnan en la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán.

Si bien es probable que allí no haya tiempo para hablar de la suspensión o la eliminación de las PASO que pretende Milei y su equipo, sí será una vidriera para que el presidente muestre el renovado respaldo de los gobernadores, ya que se cree que asistirán al menos 12 de los mandatarios.

En el caso del mendocino, el respaldo para la modificación que pretende Milei parece estar encarrilada. Es más, hay dos legisladoras nacionales trabajando en la letra chica de esos cambios electorales.

Por un lado, Pamela Verasay negocia en la Cámara de Diputados, y por otro Mariana Juri hace lo propio en el Senado, en donde el oficialismo estaría más complicado para reunir los votos que necesita para eliminar las PASO.