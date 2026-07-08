La Cámara Federal porteña determinó que la investigación por las irregularidades en la obra social militar durante la gestión del mendocino Luis Petri y el seguimiento del polémico crédito de $40.000 millones manejado por Francisco Adorni -el hermano del exjefe de Gabinete- forman parte de un mismo entramado. El juez Sebastián Ramos concentrará toda la pesquisa.
Defensa bajo la lupa: unifican las causas en las que son investigados Luis Petri y Francisco Adorni
La Justicia determinó que el manejo en la obra social militar y el préstamo de $40.000 millones que distribuyó el hermano de Adorni forman parte de un único expediente
Las estrategias de defensa que buscaban mantener los expedientes por separado en Comodoro Py acaban de chocar contra un límite institucional. La Cámara Federal de Apelaciones ordenó unificar las investigaciones que implican al exministro de Defensa y actual diputado nacional de LLA, Luis Petri, y al diputado provincial Francisco Adorni (hermano del ex funcionario Manuel Adorni), dictaminando que ambos compartieron el mismo circuito de decisiones financieras en torno a la crisis y posterior disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).
La resolución, firmada de manera unipersonal por el camarista Leopoldo Bruglia, resolvió la contienda de competencia a favor del criterio del juez Daniel Rafecas. De este modo, el juez Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González tendrán a su cargo una única megacausa que examinará en simultáneo las responsabilidades políticas y administrativas de las dos figuras.
Petri en el origen: las decisiones de gestión bajo sospecha
Por un lado, la lupa judicial se posa sobre la conducción de Petri al frente del Ministerio de Defensa. La causa madre, iniciada en 2025, rastrea presuntas anomalías estructurales en el manejo de los recursos destinados a la salud del personal militar.
Entre los puntos críticos se encuentran bajo investigación:
- Contrataciones directas: adjudicaciones directas de armamento y medicamentos que ascienden a los $25.000 millones en cada rubro.
- Convenios salariales cuestionados: la retención directa del 2% de los haberes de los militares activos para intentar financiar el déficit de la obra social.
- El inicio del préstamo masivo: la solicitud original y la aprobación del millonario auxilio financiero de $40.000 millones proveniente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
El hermano de Adorni y el control de los millones bajo la lupa
Por el otro lado, y con el mismo nivel de prioridad para los investigadores, aparece el rol de Francisco Adorni, hermano de quien fuera jefe de Gabinete de Javier Milei.
Es que a partir de una denuncia posterior de la diputada nacional Marcela Pagano, la Justicia comenzó a revisar minuciosamente su desempeño como presidente del directorio del IAF, cargo que asumió en junio de 2025.
La acusación contra el hermano del exjefe de Gabinete se centra en:
- Falta de control y seguimiento: su presunta responsabilidad en la ejecución, aplicación y supervisión del destino de los $40.000 millones otorgados al IOSFA.
- Negociación opaca: la posible renegociación del crédito en medio de una severa crisis institucional que la entidad no logró superar antes de ser disuelta.
El argumento judicial: un mismo entramado institucional
Aunque el juez Sebastián Ramos se había resistido inicialmente a unificar los casos alegando que el préstamo original se tramitó en enero de 2025 (meses antes del ingreso de Adorni al IAF), el camarista Bruglia fue contundente en su fallo.
Para la Cámara Federal, las conductas de Petri y de Adorni no pueden analizarse de forma aislada porque remiten "al mismo contexto institucional" y afectaron a los mismos entes descentralizados bajo un mismo período de gobierno. Mantener los expedientes separados, según el fallo, no solo dificultaría la reconstrucción integral de los hechos, sino que corría el riesgo de generar resoluciones contradictorias.
Con esta unificación, Comodoro Py avanza en evaluar si la cadena que comenzó con las decisiones de Petri en el Ministerio de Defensa y continuó con el manejo de fondos por parte de Adorni en el IAF constituyó un mecanismo coordinado de mal uso de fondos públicos.
“Por razones de economía procesal, de mejor administración de justicia y de prevención de decisiones eventualmente contradictorias”, corresponde que sea el juez subrogante Sebastián Ramos quien conduzca una única investigación, sentenció el tribunal de alzada.