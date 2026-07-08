Defensa bajo la lupa: unifican las causas en las que son investigados Luis Petri y Francisco Adorni

Luis Petri está bajo la mira de la Justicia por su gestión como ministro de Defensa. Foto: archivo

Petri en el origen: las decisiones de gestión bajo sospecha

Por un lado, la lupa judicial se posa sobre la conducción de Petri al frente del Ministerio de Defensa. La causa madre, iniciada en 2025, rastrea presuntas anomalías estructurales en el manejo de los recursos destinados a la salud del personal militar.

Entre los puntos críticos se encuentran bajo investigación:

Contrataciones directas: adjudicaciones directas de armamento y medicamentos que ascienden a los $25.000 millones en cada rubro.

Convenios salariales cuestionados: la retención directa del 2% de los haberes de los militares activos para intentar financiar el déficit de la obra social.

El inicio del préstamo masivo: la solicitud original y la aprobación del millonario auxilio financiero de $40.000 millones proveniente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

El hermano de Adorni y el control de los millones bajo la lupa

Por el otro lado, y con el mismo nivel de prioridad para los investigadores, aparece el rol de Francisco Adorni, hermano de quien fuera jefe de Gabinete de Javier Milei.

Es que a partir de una denuncia posterior de la diputada nacional Marcela Pagano, la Justicia comenzó a revisar minuciosamente su desempeño como presidente del directorio del IAF, cargo que asumió en junio de 2025.

La acusación contra el hermano del exjefe de Gabinete se centra en:

Falta de control y seguimiento: su presunta responsabilidad en la ejecución, aplicación y supervisión del destino de los $40.000 millones otorgados al IOSFA.

Negociación opaca: la posible renegociación del crédito en medio de una severa crisis institucional que la entidad no logró superar antes de ser disuelta.

La Justicia comenzó a revisar minuciosamente el desempeño de Francisco Adorni como presidente del directorio del IAF.

El argumento judicial: un mismo entramado institucional

Aunque el juez Sebastián Ramos se había resistido inicialmente a unificar los casos alegando que el préstamo original se tramitó en enero de 2025 (meses antes del ingreso de Adorni al IAF), el camarista Bruglia fue contundente en su fallo.

Para la Cámara Federal, las conductas de Petri y de Adorni no pueden analizarse de forma aislada porque remiten "al mismo contexto institucional" y afectaron a los mismos entes descentralizados bajo un mismo período de gobierno. Mantener los expedientes separados, según el fallo, no solo dificultaría la reconstrucción integral de los hechos, sino que corría el riesgo de generar resoluciones contradictorias.

Con esta unificación, Comodoro Py avanza en evaluar si la cadena que comenzó con las decisiones de Petri en el Ministerio de Defensa y continuó con el manejo de fondos por parte de Adorni en el IAF constituyó un mecanismo coordinado de mal uso de fondos públicos.

“Por razones de economía procesal, de mejor administración de justicia y de prevención de decisiones eventualmente contradictorias”, corresponde que sea el juez subrogante Sebastián Ramos quien conduzca una única investigación, sentenció el tribunal de alzada.