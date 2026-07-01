El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a diputados y senadores de La Libertad Avanza, entre los que estuvieron los mendocinos libertarios de la Cámara baja.
Los Milei recibieron a los diputados mendocinos para delinear la agenda libertaria
Del encuentro participaron diputados y senadores de La Libertad Avanza. También estuvo el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El objetivo es reactivar el Congreso
El encuentro, convocado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tuvo como fin avanzar en los proyectos que impulsa el oficialismo en el Congreso de la Nación, que quedó prácticamente paralizado durante el escándalo político que generó Manuel Adorni.
Por Mendoza, los representantes libertarios están netamente en la Cámara de Diputados: Luis Petri, Julieta Metral Asensio, Facundo Correa Llano, Mercedes Llano y Álvaro Martínez.
Los proyectos que Milei piensa para el Congreso
El Presidente les anticipó a los legisladores que está trabajando, junto a los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, en una propuesta de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Karina Milei, en tanto, señaló que los próximos 3 grandes proyectos del oficialismo serán la reforma política, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal.
La reunión sirvió, además, para presentar al equipo que la acompañará en esta etapa de gestión post Adorni y que incluye al flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, y al nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier.
Del encuentro participaron también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo Menem; y el asesor de comunicación del bloque legislativo, Ariel Ferrentino.