Los Milei recibieron a los diputados mendocinos para delinear la agenda libertaria

El presidente Javier Milei se reunió con diputados y senadores de La Libertad Avanza. Foto: Presidencia de la Nación

Los proyectos que Milei piensa para el Congreso

El Presidente les anticipó a los legisladores que está trabajando, junto a los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, en una propuesta de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Karina Milei, en tanto, señaló que los próximos 3 grandes proyectos del oficialismo serán la reforma política, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal.

La reunión sirvió, además, para presentar al equipo que la acompañará en esta etapa de gestión post Adorni y que incluye al flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, y al nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier.

Del encuentro participaron también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo Menem; y el asesor de comunicación del bloque legislativo, Ariel Ferrentino.