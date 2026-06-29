Javier Milei respaldó a Bolsonaro hijo para las elecciones en Brasil y vaticinó una "marea azul"

Jair Bolsonaro fue condenado por la justicia de Brasil por intentar un golpe de Estado. Foto: archivo

Intensa agenda presidencial

Tras esa imagen con Flávio Bolsonaro, que circuló en las redes oficiales del presidente, el gobierno confirmó que el economista no viajará este martes a la cumbre del Mercosur en Paraguay. El motivo: decidió quedarse en Buenos Aires para trabajar con el nuevo jefe de Gabinete y el resto de los ministros. También, va a estar en la jura de Diego Santilli, el anunciado jefe de Gabinete. Su lugar será ocupado por el canciller Pablo Quirno, que ya participa de las reuniones previas en Asunción.

La foto y el encuentro no fue lo único: Milei programó volver a mostrarse este lunes por la noche junto al dirigente brasileño Se anunció la participación de ambos de la Cumbre de los Caucus Parlamentarios de Aliados de Israel. Es un cónclave que convocó a dirigentes de distintos países para expresar su respaldo al Estado de Israel y debatir nuevas formas de cooperación.