El presidente Javier Milei recibió este lunes a Flávio Bolsonaro, candidato a mandatario de Brasil en las elecciones de este año e hijo del ex jefe de Estado Jair Bolsonaro.
Javier Milei respaldó a Bolsonaro hijo para las elecciones en Brasil y vaticinó una "marea azul"
Javier Milei le dio su total apoyo a Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, condenado a prisión por intentar un golpe de Estado
“Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flávio Bolsonaro”, escribió el presidente argentino con referencia a los gobiernos de derecha en la región, y sumó una foto de ambos posando sonrientes, a poco de bajarse de la cumbre del Mercosur.
Las elecciones en Brasil serán el 4 de octubre en medio de una gran polarización entre el actual presidente Lula, que va por la reelección y Bolsonaro hijo, cuyo padre cumple una condena a 27 años y 3 meses de prisión por organizar un intento de golpe de Estado contra el actual mandatario.
Intensa agenda presidencial
Tras esa imagen con Flávio Bolsonaro, que circuló en las redes oficiales del presidente, el gobierno confirmó que el economista no viajará este martes a la cumbre del Mercosur en Paraguay. El motivo: decidió quedarse en Buenos Aires para trabajar con el nuevo jefe de Gabinete y el resto de los ministros. También, va a estar en la jura de Diego Santilli, el anunciado jefe de Gabinete. Su lugar será ocupado por el canciller Pablo Quirno, que ya participa de las reuniones previas en Asunción.
La foto y el encuentro no fue lo único: Milei programó volver a mostrarse este lunes por la noche junto al dirigente brasileño Se anunció la participación de ambos de la Cumbre de los Caucus Parlamentarios de Aliados de Israel. Es un cónclave que convocó a dirigentes de distintos países para expresar su respaldo al Estado de Israel y debatir nuevas formas de cooperación.