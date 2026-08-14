El Gobierno de Mendoza sumó 3 nuevos acuerdos paritarios con empleados estatales y ya son 14 los sectores que aceptaron la propuesta de aumento salarial para el segundo semestre del año.
Tres gremios estatales más acordaron el aumento salarial para lo que resta del año
El Gobierno de Mendoza sumó los regímenes 13 y 35 y Contaduría a los acuerdos por el 7% en agosto y 4% en noviembre. Aún quedan cuatro paritarias abiertas
En esta nueva tanda, acordaron los representantes gremiales de los regímenes 13, Parque y Ecoparque; 35, Ambiente y Ordenamiento Territorial; y Contaduría General de la Provincia.
La propuesta mejorada que presentó el Ejecutivo contempla un aumento salarial del 7% en agosto y del 4% en noviembre, ambos incrementos no acumulativos y calculados sobre el básico de junio de 2026.
De esta manera, el Gobierno de Alfredo Cornejo amplió el número de sectores que cerraron sus paritarias para la segunda mitad del año, en un proceso de negociación que comenzó con distintos acuerdos durante las últimas semanas.
Ya son 14 los acuerdos por el aumento salarial hasta fin de año
Con los 3 nuevos convenios, el Gobierno informó que alcanzó 14 acuerdos salariales para el segundo semestre.
Entre los sectores que ya aceptaron la propuesta se encuentran los empleados de Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, Fondo para la Transformación y el Crecimiento, Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Régimen 15 de la Sanidad, Régimen 5 de la Administración Central, licenciados en Enfermería y AMPROS.
También acordaron el SUTE, en representación de docentes y celadores; Sitravi, por los trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad; y los funcionarios judiciales.
A esa lista se sumaron ahora los trabajadores de Contaduría General, Parque y Ecoparque y Ambiente y Ordenamiento Territorial.
El esquema salarial acordado en general para todos los sectores -aunque hay algunas particularidades por gremio- establece que el incremento de agosto será del 7% respecto del básico de junio, mientras que el segundo aumento será del 4% en noviembre y también se calculará sobre esa misma base.
Qué paritarias todavía quedan abiertas
Aunque el Gobierno ya cerró 14 acuerdos, todavía quedan negociaciones paritarias pendientes.
Entre ellas se encuentran las correspondientes a los empleados judiciales, Tesorería, la Subsecretaría de Trabajo y los guardaparques.
El aumento que ya recibieron policías y penitenciarios
Por fuera de las paritarias, el Gobierno también dispuso un incremento para policías y penitenciarios, tanto para el personal en actividad como para retirados y pensionados.
A través del Decreto 1.518, firmado el 30 de julio y publicado el 12 de agosto, estableció para agosto un aumento salarial del 7% sobre la asignación de la clase del cargo del Jefe de las Policías vigente al 30 de junio de 2026. La medida también modificó algunos adicionales y compensaciones desde julio.
Policías y penitenciarios no están alcanzados por las normas de negociación colectiva del sector público, por lo que el incremento se establece mediante una decisión del gobernador.
En pocas palabras
- Aumento salarial: 3 gremios más acordaron la propuesta de aumento del 7% en agosto y 4% en noviembre.
- Acuerdos estatales: ya son 14 los sectores que aceptaron la oferta, incluyendo Región 13, 35 y Contaduría General de la Provincia.
- Paritarias pendientes: aún quedan negociaciones abiertas para empleados judiciales, Tesorería, Subsecretaría de Trabajo y guardaparques.