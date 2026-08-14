Tres gremios estatales más acordaron el aumento salarial para lo que resta del año

Mariana Lima fue la representante del Gobierno de Mendoza en cada paritaria en la que se acordó el aumento salarial para el segundo semestre del año.

De esta manera, el Gobierno de Alfredo Cornejo amplió el número de sectores que cerraron sus paritarias para la segunda mitad del año, en un proceso de negociación que comenzó con distintos acuerdos durante las últimas semanas.

Ya son 14 los acuerdos por el aumento salarial hasta fin de año

Con los 3 nuevos convenios, el Gobierno informó que alcanzó 14 acuerdos salariales para el segundo semestre.

Entre los sectores que ya aceptaron la propuesta se encuentran los empleados de Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, Fondo para la Transformación y el Crecimiento, Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Régimen 15 de la Sanidad, Régimen 5 de la Administración Central, licenciados en Enfermería y AMPROS.

También acordaron el SUTE, en representación de docentes y celadores; Sitravi, por los trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad; y los funcionarios judiciales.

A esa lista se sumaron ahora los trabajadores de Contaduría General, Parque y Ecoparque y Ambiente y Ordenamiento Territorial.

El esquema salarial acordado en general para todos los sectores -aunque hay algunas particularidades por gremio- establece que el incremento de agosto será del 7% respecto del básico de junio, mientras que el segundo aumento será del 4% en noviembre y también se calculará sobre esa misma base.

Qué paritarias todavía quedan abiertas

Aunque el Gobierno ya cerró 14 acuerdos, todavía quedan negociaciones paritarias pendientes.

Entre ellas se encuentran las correspondientes a los empleados judiciales, Tesorería, la Subsecretaría de Trabajo y los guardaparques.

Empleados judiciales aún no acuerdan el aumento salarial para el segundo semestre.

El aumento que ya recibieron policías y penitenciarios

Por fuera de las paritarias, el Gobierno también dispuso un incremento para policías y penitenciarios, tanto para el personal en actividad como para retirados y pensionados.

A través del Decreto 1.518, firmado el 30 de julio y publicado el 12 de agosto, estableció para agosto un aumento salarial del 7% sobre la asignación de la clase del cargo del Jefe de las Policías vigente al 30 de junio de 2026. La medida también modificó algunos adicionales y compensaciones desde julio.

Policías y penitenciarios no están alcanzados por las normas de negociación colectiva del sector público, por lo que el incremento se establece mediante una decisión del gobernador.