Camioneros cuestionaron que Vialidad Nacional tenga abandonada maquinaria para despejar el paso a Chile

En el campamento de Vialidad Nacional de Uspallata hay máquinas inactivas. Foto: gentileza Aprocam

Maquinaria clave "parada a la intemperie"

Messina enfatizó que la inoperatividad del campamento de Las Cuevas resulta crítica por su ubicación geográfica, a solo dos kilómetros de la boca del túnel internacional y en las inmediaciones del falso túnel y la curva de La Soberanía, sectores caracterizados por la acumulación de nieve y la presencia constante de sombra.

Al ser consultado sobre el motivo por el cual los equipos no responden en medio del temporal, el dirigente descartó la falta de maquinaria e intimó a las autoridades a realizar un relevamiento formal del inventario.

"Mire, yo no le puedo decir exactamente el porqué, pero sí le puedo decir que los he visto: en el campamento de Uspallata hay un D-8, una topadora sobre neumáticos y equipos muy importantes parados a la intemperie fuera de servicio. Hay que poner en valor todo eso, rearmar los camiones saleros y las barrenieves. Lo primero que hay que hacer es un inventario para ver qué hay y ponerlo a funcionar", aseveró.

Con relación a los ofrecimientos del gobierno de Chile para prestar maquinaria a las cuadrillas argentinas, Messina consideró valiosos los acuerdos de cooperación bilateral, aunque aclaró que la solución de fondo requiere acondicionar el parque automotor propio que hoy se encuentra varado o inutilizado.

Otra maquinaria de Vialidad a la intemperie en Uspallata. Foto: gentileza Aprocam

La propuesta para descongestionar el paso

Con la mirada puesta en la posible reapertura del corredor internacional a comienzos de la próxima semana, Aprocam elevó un pedido formal a la coordinación argentina -en sintonía con las cámaras del país vecino- para que se destinen jornadas exclusivas al transporte pesado.

"Lo que le hemos solicitado a los coordinadores de ambos países es que, durante los primeros dos días de apertura, se autorice de forma exclusiva el tráfico de camiones. Hay un montón de situaciones complejas: las banquinas quedaron chicas, el camino seguramente tendrá sectores con hielo y hay que evitar siniestros entre autos y vehículos de carga", explicó el directivo.

De acuerdo con las estimaciones del sector, si las coordinaciones fronterizas y los organismos de control operan de manera expedita, en 48 horas se podría liberar el mayor flujo de camiones acumulado en las zonas de aparcamiento, estaciones de servicio y playones de las empresas.

Por último, Messina se refirió a las previsiones meteorológicas para los próximos días y a los compromisos asumidos a principios de año durante las reuniones previas a la temporada invernal.

"El lunes ya podríamos tener una ventana de buen tiempo. Los pronósticos más certeros nos marcan una estabilidad de tres o cuatro días. Hasta el domingo habrá acumulación de nieve, pero lo que marca el pronóstico para el inicio de la semana no tendría que ser un impedimento para que el camino vuelva a estar operativo", concluyó.