Alfredo Cornejo volvió a cuestionar a la Nación por el Impuesto a los Combustibles

Alfredo Cornejo destacó las herramientas que tiene Mendoza para impulsar el desarrollo de sus recursos naturales.

Necesidad de una reforma fiscal integral

Alfredo Cornejo insistió con que "una reforma fiscal no será seria ni a largo plazo si no es integral y si no incluye la Ley de Coparticipación Federal. Decir que la coparticipación es imposible de modificar es una de las grandes mentiras de la interpretación constitucional"..

"No creo que logremos una reforma fiscal seria si no se abordan todos los aspectos -el previsional, el impositivo y la coparticipación- juntos en un mismo paquete", añadió.

En este foro, el gobernador defendió el rol de las provincias como protagonistas en la atracción de inversiones y destacó las herramientas que tiene Mendoza para impulsar el desarrollo de sus recursos naturales.

Ante referentes empresarios, funcionarios e inversores del sector energético, Cornejo puso el acento en el potencial de Mendoza para avanzar en petróleo, minería y energías renovables, y remarcó que la Constitución les otorga a las provincias facultades sobre el subsuelo.

“Nuestro diseño constitucional le da las facultades del subsuelo a las provincias, la aprobación de los permisos de oil and gas, de minería. A diferencia de otros países, ese es un gran instrumento de política económica que tienen las provincias”, sostuvo.

El foro reunió a más de 850 asistentes y tuvo entre sus ejes la inversión, la infraestructura, la competitividad, Vaca Muerta como plataforma exportadora y los desafíos de las distintas cuencas productivas.

Mendoza se prepara para perforar 5 pozos en Vaca Muerta

Uno de los puntos centrales de la exposición de Cornejo fue el avance de Mendoza sobre la lengua norte de Vaca Muerta, formación que la provincia comparte con Neuquén.

Como anticipó Diario UNO, el gobernador repasó que Mendoza está próxima a iniciar la perforación de 5 pozos no convencionales. Tres estarán a cargo de YPF y los otros dos serán desarrollados por la UTE Quintana-TSB.

A eso se le suma el proyecto de Tango Energy, que ya reorganizó el financiamiento de Payún Oeste para avanzar con el piloto no convencional en 2027.

Cornejo señaló que los estudios realizados sobre la zona dieron resultados positivos y destacó que las autorizaciones necesarias fueron impulsadas desde la Provincia. El desarrollo de estos proyectos, además, demandará nueva infraestructura para acompañar el crecimiento de la actividad energética.

En paralelo, destacó la estrategía de reconversión del petróleo convencional. Según explicó, Mendoza logró detener el declino de la producción y ahora registra una recuperación leve, luego de la salida de YPF de distintas áreas en el marco del Plan Andes.

YPF se prepara para volver a perforar en la lengua mendocina de Vaca Muerta.

“Hemos detenido el declino de la producción convencional y está levemente levantando gracias a empresas que han sido más eficientes”, afirmó, y mencionó entre otras a PCR y Hattrick Energy.

En esa línea, resaltó el ritmo de las licitaciones petroleras. Durante 2025, Mendoza realizó 7 procesos y en lo que va de este año lanzó 12, con pliegos orientados a atraer compañías de distintas dimensiones.

La apuesta por la energía solar y el RIGI

Cornejo también puso en números el crecimiento de la generación solar en Mendoza. Aseguró que la provincia ya cuenta con más de 700 megavatios de generación y que espera alcanzar un gigavatio al final de su gestión.

“Ya tenemos más de 700 megas y vamos a terminar con un giga mi gestión a fines de diciembre. Y todos esos proyectos son privados, no de empresas estatales”, afirmó.

Para el gobernador, la participación del sector privado es central en la estrategia mendocina para ampliar la matriz energética y atraer capitales.

También defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y consideró que el esquema tuvo un resultado favorable para Mendoza. Recordó que la provincia tuvo el primer proyecto del país en ingresar y finalizar su ejecución bajo este régimen.

El parque solar de YPF en Mendoza fue el primero del país en ingresar al RIGI.

“Creo que es un muy buen instrumento en el marco de un país que no ha dado credibilidad a la inversión”, sostuvo. Sin embargo, planteó que el escenario ideal sería que este tipo de incentivos no fueran necesarios porque existiera una estabilidad suficiente para garantizar las inversiones.

Cornejo volvió a reclamar una reforma fiscal integral

Hacia el final de su exposición, el gobernador también se refirió a la reducción de impuestos y sostuvo que existe una tarea pendiente tanto para las provincias como para la Nación.

“Yo no creo que la Nación haya hecho todo lo que debería hacer en materia de baja de impuestos. Ha hecho una parte y la ha hecho muy bien: ha bajado la inflación y creo que eso es un dato significativo y alentador”, afirmó.

En ese sentido, y como cada vez que tiene la oportunidad de exponer en foros nacionales, planteó la necesidad de avanzar hacia una reforma fiscal integral que incluya no solamente el esquema impositivo, sino también el sistema previsional y la coparticipación.

Alfredo Cornejo expuso ante empresarios las condiciones de Mendoza para recibir inversiones.

Cornejo también insistió en que el desarrollo energético y minero debe dejar capacidades instaladas en Mendoza, tanto en infraestructura y tecnología como en capital humano. Su planteo apunta a que el conocimiento generado por las actividades extractivas pueda convertirse en servicios, industrias y nuevos eslabones de la cadena productiva provincial.

El AmCham Energy Forum 2026 reunió a funcionarios nacionales y provinciales, empresarios y referentes de la industria para discutir la agenda energética argentina y las condiciones necesarias para potenciar las inversiones y la competitividad.