Cornejo pidió reformar la Coparticipación para premiar a provincias que generan actividad privada

Vendimia 2026 Bodegas de Argentina Alfredo Cornejo 2 Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

“Necesitamos una reforma fiscal y tributaria integral que elimine impuestos distorsivos, que simplifique el sistema y reduzca la carga impositiva para facilitar que las empresas hagan bien las cosas”, señaló.

En otro de los momentos de su intervención, Cornejo remarcó la participación de funcionarios nacionales durante las actividades vendimiales, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, quien presentó su plan económico en el Foro de Inversiones, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, que acompañó parte de la agenda en Mendoza. También agradeció la presencia del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

Vendimia 2026- Bodegas de Argentina 2

El mandatario provincial señaló que la única ausencia destacada fue la del presidente Milei, quien —según explicó— viajó a Nueva York para promover inversiones internacionales. “Está viajando a un proyecto muy relevante para la Argentina, que es atraer más y mejores inversiones para que la economía crezca”, afirmó Cornejo, quien adelantó que también participará de esa agenda junto a otros gobernadores.

Defensa del rumbo económico

Sobre las transformaciones en lo económico cuenta con respaldo social y advirtió sobre los riesgos de revertirlo. Recordó que “el 26 de octubre la sociedad dio un ejemplo en 16 provincias argentinas diciendo que el rumbo es el correcto”.

“Peor sería cambiar el rumbo o volver para atrás, porque la economía está crujiendo en este cambio de modelo y retroceder sería nefasto para las industrias que funcionan bien”, aseguró.

En esa línea, expresó el apoyo de Mendoza a la orientación económica nacional y destacó que la provincia también avanzó en políticas de ajuste del gasto público. Según indicó, la administración provincial redujo los gastos corrientes en un 4% del Producto Bruto Geográfico, en línea con el recorte del gasto impulsado por la Nación.

La situación de la vitivinicultura

Cornejo aseguró que la industria vitivinícola argentina ha logrado mantenerse competitiva pese a un contexto macroeconómico adverso durante décadas. Según explicó, factores como el tipo de cambio, los aranceles y la falta de apertura de mercados complicaron el desarrollo del sector.

“No tiene un problema de calidad ni de competitividad. Los vinos argentinos están entre los mejores del mundo y entran en mercados muy exigentes por calidad”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que la actividad atraviesa una coyuntura compleja, con caída del consumo interno y dificultades de financiamiento. En ese sentido, sostuvo que el camino para fortalecer el sector es ampliar las exportaciones y consolidar la apertura al mundo.

Vendimia 2026- Bodegas de Argentina 1 Foto: Axel Lloret/ Diario UNO.

Inversión provincial y agenda de reformas

El gobernador destacó además que el gobierno provincial destinó el año pasado más de 185 mil millones de pesos en distintos programas de apoyo productivo, incluyendo subsidios, financiamiento energético, obras hídricas y herramientas para promover exportaciones.

No obstante, consideró que el esfuerzo provincial y municipal no es suficiente sin una macroeconomía ordenada. Por ello insistió en la necesidad de avanzar con reformas estructurales.

Entre ellas mencionó la modernización laboral, la continuidad del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y una reforma fiscal integral que simplifique el sistema impositivo y reduzca los impuestos distorsivos.

Además, planteó la necesidad de discutir cambios en la ley de Coparticipación Federal para que premie a las provincias que generan más actividad privada.

“Necesitamos una ley que distribuya los recursos con incentivos para tener más sector privado. La coparticipación actual no premia lo que hace Mendoza”, afirmó.

Finalmente, Cornejo sostuvo que el futuro de la vitivinicultura dependerá de la articulación entre el sector público y el privado, con especial atención en la protección del productor primario.

“Necesitamos un país que no castigue al que produce bien. Mendoza está haciendo su parte y confiamos en que esta vez la Argentina también lo está haciendo”, concluyó.