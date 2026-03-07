La vicepresidenta Villarruel llegó a la COVIAR con un mensaje para el mundo vitivinícola: "Cuentan conmigo"

Embed - Canal Siete EN VIVO

El Siete y radio Nihuil transmiten en vivo el Desayuno de la COVIAR.

El bajo consumo del vino, entre las mayores preocupaciones de la COVIAR

Se espera que la COVIAR presente un balance de la industria vitivinícola y reclamos acerca del manejo nacional de la misma. El año estuvo marcado por medidas de desregulación que acabaron en la Justicia, enfrentando a parte del sector con el gobierno de Javier Milei.

Las principales preocupaciones de las cámaras empresarias pasan por la política de exportaciones, la apertura del comercio, la competitividad y desarrollo del mercado interno.

La transición del vino al libre mercado

El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, -también referente del sector a nivel privado- analizó el presente de la vitivinicultura a medida que el Desayuno de la COVIAR fue tomando color.

“Se pasa del estado presente a una economía de libre mercado y eso conlleva una transición. Ese es el momento que está atravesando la vitivinicultura”, consideró el funcionario y empresario bodeguero.

Además, puntualizó, también influye la relación con el mundo, que va cambiando sus preferencias: “La baja del consumo de alcohol a nivel mundial impacta y en eso solo podemos actuar mediante la promoción”.

Vendimia 2026 desayuno Coviar Vargas Arizu El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, analizó el presente y los desafíos del vino en el Desayuno de la COVIAR. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

En esa adecuación, rumbo al libre mercado y a un consumo más bajo está la vitivinicultura pasando, también de un stock alto a una cosecha menor, como la prevista para esta temporada.

Sobre estas definiciones versarán, seguramente, los análisis y balances tanto del sector privado como de la política durante un Desayuno de la COVIAR que marcará la agenda de la industria para los meses que vienen.

Villarruel en Mendoza: ¿tensiones internas por la Vendimia?

El diputado nacional Facundo Correa Llano, presidente de La Libertad Avanza en Mendoza, se refirió a la presencia de Victoria Villarruel en los eventos de la Vendimia 2026, a pesar de la relación tensa con el presidente Javier Milei: "Institucionalmente cada uno ocupa un rol, me parece importante que todos sigan ocupando el rol que ocupan", declaró, enfatizando la necesidad de seguir incentivando las reformas.

Al ser consultado por Diario UNO sobre el papel de la vicepresidenta, Correa Llano expresó su convicción de que no debería ser un obstáculo para el avance del proyecto de país.

Vendimia 2026 desayuno Coviar Facundo Correa Llano El diputado nacional Facundo Correa Llan oen el Desayuno de la COVIAR. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

"El presidente es quien lleva la gestión y es quien viene llevando este proceso de cambio en la Argentina", afirmó en el Desayuno de la COVIAR y describió la figura de Villarruel en el gobierno nacional: "Hoy ocupa un rol de vicepresidenta, un rol institucional que es importante para las reformas que venimos planteando porque es la presidente de la Cámara de Senadores".