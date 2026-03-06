Llegó la vicepresidente Victoria Villarruel y participará de al menos dos actos de Vendimia

Victoria Villarruel.jpg La vicepresidenta Victoria Villarruel vino a la Vendimia del 2024 y también participó del desayuno de Coviar, junto a la senadora nacional Mariana Juri y la vicegobernadora Hebe Casado.

Hasta este viernes se desconocían los detalles de la agenda de las actividades que tendrá la segunda autoridad del país en tierras mendocinas.

Una visita nacional llena de vaivenes

La visita de Villarruel a Vendimia estuvo llena de vaivenes. Primero se dijo que llegaría al desayuno de Coviar, del que ya participó en el 2024 cuando su relación con el presidente Javier Milei gozaba de buena salud, pero más tarde eso tambaleó y hasta se negó que pisara suelo mendocino.

Sin embargo, cuando varios descartaban que Villarruel llegase a participar de algún acto de Vendimia, y otros se aliviaban al saber que no deberían interactuar con ella a sabiendas del enfrentamiento que tiene con Milei y que sumó recientemente con el mismo Luis Petri, el jueves por la tarde la vicepresidenta confirmó que llegaba este viernes y participará de dos actos que siguen en pie en la agenda vendimial: el desayuno de Coviar y el almuerzo de Bodegas de Argentina.

"Como confirmó su visita a protocolo entre la tarde y la noche del jueves, aún no hemos definido la agenda oficial con ella", respondieron tibiamente desde el Gobierno.

Poca presencia nacional en la Vendimia 2026

La vicepresidenta es hasta ahora la más alta autoridad de la Nación que acudirá a los actos vendimiales, ya que del gabinete de Javier Milei sólo está confirmado que asista el secretario de Turismo, Daniel Scioli. Al que se sumará el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El Presidente también fue invitado, pero esa posibilidad se descartó porque se superpone con su viaje a Estados Unidos al que también acudirá este domingo el gobernador Alfredo Cornejo.

De hecho, si es que el Acto Central de la Vendimia llegara a posponerse para el domingo como se especula por estas horas, es muy probable que el primer mandatario provincial no llegue a participar de él porque ya tiene previsto acompañar a Milei en su gira estadounidense.