El subsecretario de Cultura, Diego Gareca, anticipó que durante del transcurso de este viernes se tomará una decisión sobre una posible suspensión el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia 2026, debido a los pronósticos y alerta amarilla por lluvias.
Diego Gareca anticipó que evalúan una posible suspensión del Acto Central por la alerta por lluvias
Diego Gareca sostuvo que siguen de cerca los pronósticos y analizan cómo organizar la Vendimia 2026 ante las posibles lluvias especialmente para el sábado
En una entrevista, el funcionario de Cultura dijo a Radio Nihuil: "Vamos a tomarnos esta jornada para decidir, y si hay alerta por lluvias es posible que se evalúe reprogramar".
"Tenemos 4 días de actividades, Acto Central con coronación, repetición y dos días de shows realizados por el sector privado, las cuales hay que analizar para cuándo se pueden reprogramar", sostuvo Gareca.
Además, se animó a decir que es probable que durante el transcurso de este viernes se tome una decisión. De todas formas respetarán lo que sugiera Defensa Civil con sus informes.
Alerta amarilla por lluvias
Un alerta amarilla por lluvias cae justo en el día más especial para los mendocinos por la Vendimia 2026, ya que la advertencia es para la noche del sábado, cuando se espera que haya precipitaciones durante toda la noche, según el pronóstico del tiempo.
El doctor en meteorología Maximiliano Viale lo anticipó durante toda la semana en Radio Nihuil y a un día de la fiesta de los mendocinos, confirmó que el pronóstico: "Lluvias moderadas a intensas" para la tarde noche del sábado.
"La situación es realmente de alerta y preocupante, se espera una lluvia continua y cantidad de agua que puede ser de 20 o 30 milímetros por hora justo en la tarde noche del sábado, pero más tirando hacia la noche. Además, estas lluvias pueden mantenerse durante varias horas e incluso toda la noche", expresó Maximiliano Viale.
Ante esto, advirtió: "Es para pensar si se hace la Fiesta de la Vendimia, más en ese entorno al lado de los cerros", aunque aclaró que no es situación de tormenta severa con granizo.
El pronóstico de lluvias se extiende por varios días
Maximiliano Viale señaló que para este viernes se esperan lloviznas intermitentes y localizadas en algunos sectores. Algunas de ellas podrían ocurrir durante la Vía Blanca de las Reinas, que se realizará esta noche en las calles del centro.
Luego, las lluvias que se espera que ocurran en la noche del sábado se podrán extender hasta el mediodía del domingo, y luego se repetirían hacia la noche, por lo que la repetición tal vez tenga algunas lluvias intermitentes.
Además, el especialista indicó que persiste la humedad y las lluvias que se puede extender por lo menos hasta el miércoles.