Diego Gareca anticipó que evalúan una posible suspensión del Acto Central por la alerta por lluvias

Además, se animó a decir que es probable que durante el transcurso de este viernes se tome una decisión. De todas formas respetarán lo que sugiera Defensa Civil con sus informes.

Alerta amarilla por lluvias

Un alerta amarilla por lluvias cae justo en el día más especial para los mendocinos por la Vendimia 2026, ya que la advertencia es para la noche del sábado, cuando se espera que haya precipitaciones durante toda la noche, según el pronóstico del tiempo.

El doctor en meteorología Maximiliano Viale lo anticipó durante toda la semana en Radio Nihuil y a un día de la fiesta de los mendocinos, confirmó que el pronóstico: "Lluvias moderadas a intensas" para la tarde noche del sábado.

vendimia lluvia archivo 2008 Se esperan varias horas de lluvia para la tarde y noche del sábado, lo que podría complicar el Acto Central de la Vendimia 2026. Foto: Archivo Diario UNO

"La situación es realmente de alerta y preocupante, se espera una lluvia continua y cantidad de agua que puede ser de 20 o 30 milímetros por hora justo en la tarde noche del sábado, pero más tirando hacia la noche. Además, estas lluvias pueden mantenerse durante varias horas e incluso toda la noche", expresó Maximiliano Viale.

Ante esto, advirtió: "Es para pensar si se hace la Fiesta de la Vendimia, más en ese entorno al lado de los cerros", aunque aclaró que no es situación de tormenta severa con granizo.

El pronóstico de lluvias se extiende por varios días

Maximiliano Viale señaló que para este viernes se esperan lloviznas intermitentes y localizadas en algunos sectores. Algunas de ellas podrían ocurrir durante la Vía Blanca de las Reinas, que se realizará esta noche en las calles del centro.

Luego, las lluvias que se espera que ocurran en la noche del sábado se podrán extender hasta el mediodía del domingo, y luego se repetirían hacia la noche, por lo que la repetición tal vez tenga algunas lluvias intermitentes.

Además, el especialista indicó que persiste la humedad y las lluvias que se puede extender por lo menos hasta el miércoles.