Es una de las 10 playas más hermosas de Brasil, tiene olas perfectas para el deporte y costas amplias

praia do bonete Esta playa es un refugio natural preservado.

Al llegar, la recompensa es una playa de 600 metros de arenas claras y olas perfectas para el surf. El paisaje se completa con el río Nema, que desemboca en el mar creando un espejo de agua dulce ideal para relajarse después de la caminata.

Cultura caiçara y naturaleza viva

En Bonete vive una de las comunidades tradicionales más auténticas de la región. Aquí no hay señales de celular estables ni alumbrado público masivo, la energía se genera de forma comunitaria y el ritmo de vida lo marca la pesca y las mareas.

Además de disfrutar del mar, los visitantes pueden explorar el Poço del Sur, una piscina natural cristalina, o subir al mirador para contemplar la inmensidad del océano. Es el destino perfecto para quienes buscan sumergirse en un paraíso natural, dormir bajo un cielo estrellado y despertar con el sonido de las aves.

Praia do bonete Praia do Bonete queda en el extremo sur de la isla de Ilhabela, en el estado de São Paulo, Brasil.

