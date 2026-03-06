Es una de las 10 playas más hermosas de Brasil, tiene olas perfectas para el deporte y costas amplias

Brasil es un universo de contrastes que nunca deja de sorprender a los viajeros en vacaciones. Desde el ritmo frenético de sus grandes metrópolis hasta la calma absoluta de sus aldeas costeras, el país carioca tiene una geografía privilegiada. Aunque destinos como Buzios o Río de Janeiro se llevaron todos los suspiros, existen rincones que permanecen protegidos por la propia naturaleza, conservando una mística difícil de encontrar.
En el estado de San Pablo, la isla de Ilhabela es famosa por sus leyendas de piratas y sus montañas cubiertas de selva atlántica. Sin embargo, su tesoro más preciado se encuentra en la costa sur, en Praia do Bonete. De hecho, el periódico inglés The Guardian la catalogó como una de las diez playas más bellas de Brasil, . A continuación, exploramos este destino que más que una postal, resulta una experiencia de desconexión total.
Un paraíso de difícil acceso
Lo que hace a Praia do Bonete un lugar singular es que está alejada del centro de la isla, así que cuando llegas te encuentras con un paraíso escondido en la naturaleza. Para llegar, los viajeros deben atravesar un sendero de 12 kilómetros por dentro del Parque Estatal, una caminata de unas 4 horas entre cascadas y vegetación cerrada. La otra opción es arribar por mar en las tradicionales "canoas caiçaras".
Al llegar, la recompensa es una playa de 600 metros de arenas claras y olas perfectas para el surf. El paisaje se completa con el río Nema, que desemboca en el mar creando un espejo de agua dulce ideal para relajarse después de la caminata.
Cultura caiçara y naturaleza viva
En Bonete vive una de las comunidades tradicionales más auténticas de la región. Aquí no hay señales de celular estables ni alumbrado público masivo, la energía se genera de forma comunitaria y el ritmo de vida lo marca la pesca y las mareas.
Además de disfrutar del mar, los visitantes pueden explorar el Poço del Sur, una piscina natural cristalina, o subir al mirador para contemplar la inmensidad del océano. Es el destino perfecto para quienes buscan sumergirse en un paraíso natural, dormir bajo un cielo estrellado y despertar con el sonido de las aves.
Si quieres obtener más información sobre esta playa, puedes visitar el sitio web oficial de ilhabela.com.