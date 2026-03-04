La abogada argentina seguirá presa en Brasil y va a juicio por injuria racial

La abogada tiene prohibida la salida del estado de Río de Janeiro como medida cautelar, y enfrenta una pena que puede ir de 2 a 5 años de prisión por el delito imputado, equiparado al racismo en la legislación brasileña (tras la sanción de la Ley 14.532/2023).

Días atrás, la defensa presentó un hábeas corpus de 50 páginas para cuestionar irregularidades en el proceso y reclamar garantías procesales. El recurso incluía detalles sobre horarios del hecho, referencias a cámaras de seguridad y otros elementos que, según los abogados, no fueron incorporados adecuadamente a la causa. Sin embargo, el fiscal rechazó el pedido y mantuvo firme la imputación.

El episodio ocurrió el 14 de enero en un bar del barrio de Ipanema, Río de Janeiro. Páez está acusada de haber realizado gestos racistas incluyendo imitar a un mono hacia empleados del local tras una discusión por el pago de la cuenta.

La denuncia se basa en videos presentados por las víctimas, que la muestran llamando “negro” de forma despectiva y realizando los gestos peyorativos.

La joven siempre sostuvo su versión: aseguró que los empleados también le hicieron gestos desubicados y que hubo un intento de engaño en la cuenta, pero la acusación no consideró esos elementos como atenuantes.

Su padre, Mariano Páez, había señalado previamente que el recurso buscaba exponer falencias en la investigación para lograr una resolución favorable o, al menos, permitir su regreso al país. Sin embargo, la Fiscalía argumentó que autorizar la salida de Brasil podría debilitar el control judicial sobre el caso.

Páez, quien es abogada e influencer, permanece bajo medidas restrictivas mientras avanza el proceso. El caso generó fuerte repercusión en ambos países y reavivó el debate sobre la sensibilidad del tema racismo en Brasil, donde se trata como un delito grave, imprescriptible y sin posibilidad de fianza en muchos casos.

La defensa continúa trabajando en la estrategia para el juicio oral, cuya fecha aún no fue confirmada por el tribunal.

Fuente: cadena3.com