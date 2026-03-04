Le derribaron tres modernos aviones a Estados Unidos: el culpable era un aliado

El Comando Central de las fuerzas de Estados Unidos confirmó la pérdida de tres cazas F-15E Strike Eagle durante una misión de combate. El incidente ocurrió en el espacio aéreo de Kuwait, cuando las defensas antiaéreas de ese país abrieron fuego contra las unidades norteamericanas. Según los informes oficiales, los seis tripulantes lograron eyectarse a tiempo y se encuentran en condición estable tras ser rescatados en la zona de Al Jahra.
La situación se produjo en el tercer día de la operación militar lanzada contra Irán, en un entorno de combate extremadamente complejo. Las autoridades militares explicaron que el derribo fue producto de un incidente de fuego amigo, ocurrido mientras las fuerzas aliadas intentaban repeler ataques simultáneos de drones y misiles balísticos. El general Dan Caine ratificó que las bajas no fueron consecuencia de una acción enemiga directa, sino de una falla en la identificación de los objetivos.
A pesar de la magnitud del suceso, la Casa Blanca mantuvo el rumbo de la estrategia iniciada el pasado sábado bajo el nombre de Operación Epic Fury. El departamento de defensa evitó profundizar en los detalles técnicos del error mientras se desarrolla una investigación conjunta con el gobierno de Kuwait. Los videos que circularon en redes sociales mostraron el momento exacto en que uno de los aviones caía en llamas mientras los paracaídas de los pilotos se desplegaban sobre el desierto.
El impacto de la guerra en la región
El contexto de esta guerra generó un caos logístico que afecta no solo a los estamentos militares, sino también al transporte civil en todo el Medio Oriente. Turquía decidió suspender sus vuelos hacia varios destinos del Golfo, incluyendo Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. La intensificación de las hostilidades provocó que miles de pasajeros quedaran varados ante el cierre de rutas comerciales por el peligro que representan los sistemas de defensa activos.
Las fuerzas de Estados Unidos enfrentan un escenario de alta volatilidad donde la comunicación con los socios locales resulta vital para evitar nuevas tragedias. Kuwait emitió un comunicado condenando las agresiones indiscriminadas en la zona, aunque el texto se difundió antes de que se hiciera pública la responsabilidad de sus propias baterías antiaéreas en el derribo de los F-15E. La tensión en la embajada norteamericana en Kuwait City también aumentó tras reportes de columnas de humo en sus cercanías.
La respuesta de Irán ante la ofensiva
Por su parte, los medios estatales de Irán intentaron adjudicarse inicialmente la destrucción de las aeronaves a través de comunicados de la Guardia Revolucionaria. No obstante, las evidencias recolectadas por el Pentágono desmintieron esa versión de manera categórica al señalar el origen de los proyectiles interceptores. El gobierno iraní continuó con el lanzamiento de misiles hacia bases aliadas en la región como respuesta a la campaña aérea que Washington lidera sin previa autorización del Congreso.
La tecnología de estos aviones de cuarta generación, diseñados originalmente para establecer la supremacía aérea, no fue suficiente para evitar la confusión de los radares aliados. El costo operativo y estratégico de perder tres unidades de élite en una sola noche obliga a una revisión profunda de los protocolos de combate. Mientras tanto, el número de bajas estadounidenses en este enfrentamiento sigue en aumento, alcanzando ya los cuatro fallecidos desde el inicio de las operaciones.