Rechazó una invitación: un joven atacó a puñaladas y prendió fuego a una ex compañera de trabajo

De acuerdo a los dichos de familiares y testigos del episodio, la actitud del agresor está relacionado a un rechazo por parte de la mujer hacia el joven quien la había invitado a una cita que ella rechazó. Reforzando esa versión, la familia de Mariele contó en declaraciones a un diario local, que el agresor insistía en tener una relación amorosa con la víctima, aunque la joven siempre rechazó esa posibilidad y siempre dejó en claro que no quería nada con él.

Inclusive, la joven decidió cortar todo vínculo, bloqueándolo en redes sociales y evitando cualquier tipo de contacto, por lo que la agresión fue una especie de venganza.

“Él trabajaba con ella y se enamoró, pero ella no quería nada. Terminó hasta la amistad porque se dio cuenta de que él no era quien decía ser”, explicó Estefânia Maria da Cunha, hermana de la joven atacada, en declaraciones a la prensa local.

Después del hecho violento, testigos aseguraron que el ataque fue premeditado. Después de apuñalarla, el agresor utilizó el thinner que traía para incendiar el cuerpo de la chica.

En pocos minutos, la joven fue trasladada de urgencia al Hospital da Restauração, en el barrio Derby de Recife, donde permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva. Los médicos indicaron que su estado de salud es estable, según informaron sus familiares.

Con relación a la investigación, los investigadores a cargo del caso localizaron al atacante en su domicilio, con cortes en el abdomen y el brazo, que habría sufrido durante una pelea cuando los compañeros de la joven intentaban asistirla. Además, los policías encontraron el teléfono celular de Mariele escondido debajo de la cama del agresor.

“Todo fue planeado. Él tiene que pagar por lo que hizo. Cada día hay un caso nuevo y no hay castigo suficiente para estos hombres”, expresó con dolor la tía de la víctima, Adenil Alves de Barros, quien rsaltó el nivel de violencia que empleó el atacante para atacar a la joven.