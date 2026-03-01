Una joven de 17 años fue al médico por un dolor de panza y murió a los 7 días

Sin embargo, el cuadro se agravó rápidamente. Tres días después de la internación, los estudios de la joven confirmaron la presencia de E.coli productora de toxina Shiga, la bacteria que desencadenó el síndrome urémico hemolítico, una afección que ataca a los riñones y se presenta en 2 de cada 100.000 personas.

Al descubrir esto, los profesionales suspendieron los antibióticos y la trasladaron a cuidados críticos, aunque recién al día siguiente pudo conseguir una cama en la unidad renal del Royal Stoke University Hospital, de Hartshill, Inglaterra.

A pesar de los esfuerzos de los médicos, la salud de Lois se deterioró aún más en tan solo 48 horas. La joven empezó a tener síntomas neurológicos, problemas de visión y dificultades para comunicarse.

A pesar de los intentos por estabilizarla, incluyendo sesiones de hemodiálisis y tratamientos para reducir la inflamación cerebral, la situación se volvió irreversible. Un segundo escaneo mostró un daño cerebral severo.

“Había un daño en el cerebro que ya no iba a ser reversible”, explicó Thompson. Finalmente, Lois murió el 29 de septiembre de 2023, una semana después de su primera visita al médico.

Su mamá, Sarah Francis, agradeció la atención recibida en el primer hospital, pero no logra entender cómo su hija, que era una chica sana, con apenas un malestar estomacal, podía morir en solo siete días.

El caso sigue bajo investigación y la familia espera respuestas sobre los procedimientos médicos y la velocidad con la que avanzó la enfermedad.

Fuente: tn.com.ar