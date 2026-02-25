Un joven de 19 años quedó con muerte cerebral tras ser atacado con piedras mientras iba en su moto.

Ataque joven víctima

Minutos después de la agresión, y cuando ya se encontraba en su casa, el joven motocilicista se descompensó y sus padres decidieron trasladarlo con urgencia en un auto particular al Hospital Regional de Villa Dolores. Según fuentes del centro sanitario, Cuello presentaba un traumatismo de cráneo grave y un hematoma severo, por lo que rápidamente asistido.

Los médicos evaluaron su cuadro crítico en un primer momento, por lo que decidieron ingresarlo a terapia intensiva, pero en las últimas horas del martes confirmaron que Mateo presentaba muerte cerebral a causa de las lesiones sufridas.

Fuentes judiciales indicaron, además, que en medio del profundo dolor por lo sucedido, la familia del joven autorizó la ablación de órganos, un gesto que se sumó a la enorme conmoción que generó el caso entre sus vecinos y allegados.

En medio de la investigación del violento episodio, dos personas fueron detenidas, un joven de 21 años y otro de 17, quienes estarían directamente relacionados con el ataque.

Las detenciones de ambos sospechosos fueron posible a partir de distintos operativos en viviendas de la zona en los que se secuestraron teléfonos celulares y una moto, elementos que fueron peritados y podrían aportar datos clave para reconstruir el violento ataque. Los investigadores también hallaron una honda, que habría sido utilizada para arrojar la piedra que impacto en la cabeza del joven.

Ataque joven operativo

Voceros de la fiscalía que interviene en el caso revelaron que no se pudo establecer si la agresión se produjo en un intento de robo o si estaba vinculada a un conflicto previo entre grupos de jóvenes en la zona, aunque se evalúa que la causa se recaratule dependiendo del avance de la investigación.

La Fiscalía de Fuero Múltiple de Primera Nominación, a cargo de Lucrecia Zambrana, se encuentra al frente de la investigación para esclarecer las circunstancias precisas del violento suceso. En ese sentido, los investigadores indicaron que el menor aprehendido no tiene antecedentes penales, aunque permanece con restricción de libertad.