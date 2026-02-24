En un violento episodio que provocó dolor y conmoción entre sus vecinos y amigos, un joven de 21 años que estaba por ser padre fue asesinado a balazos en momentos que circulaba en su moto con un amigo y tras atacarlo, los agresores se escaparon del lugar. Por estas horas, los investigadores buscan identificar a los atacantes y no se descarta que el ataque esté relacionado a un posible ajuste de cuentas.
Muerte violenta: un joven de 21 años que cinculaba en una moto fue asesinado a balazos
En un violento ataque a plena luz del día, un joven de 21 años fue asesinado a balazos mientras conducía una moto y los investigadores no descartan un posible ajuste de cuentas
El joven identificado como Ulises Olima, circulaba en su moto acompañado por un amigo en horas de la mañana del lunes por el interior del barrio 2 de Abril en la localidad de Caleta Olivia, Santa Cruz, y ambos fueron interceptados por un grupo de personas que sin mencionarles una palabra comenzaron a dispararles con armas de fuego.
Tras el ataque, Olima fue alcanzado por dos disparos, uno de ellos en el pecho provocándole serias heridas. Sin embargo, el joven pudo manejar unos metros más hasta que se descompensó y cayó pesadamente sobre el asfalto. Su acompañante salvó milagrosamente su vida.
Alarmado por la situación y al ver a su amigo en plena calle, su acompañante intentó asistirlo practicándole maniobras de reanimación, mientras pedía ayuda. Una patrulla policial y personal médico del Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo, llegaron al lugar del ataque en pocos minutos, pero ya nada pudieron hacer ya que el joven no presentaba signos vitales.
Mientras el personal de Policía Cinentífica realizaba las primeras pericias, se hizo presente la pareja de la víctima, una joven embarazada que dijo que estaba esperando un hijo del Ulises, por lo que sufrió una descompensación y debió ser asistida por los médicos para superar una crisis de nervios.
Luego de que se conociera la noticia del fallecimiento, los efectivos desplegaron un operativo en el barrio 2 de Abril para tratar de identificar a los asesinos, mientras que personal del Gabinete Criminalístico desarrolló una serie de rastrillajes en busca de armas, vainas y otros elementos que permitieran reconstruir la secuencia del ataque.
Según los primeros indicios, se habría utilizado un arma calibre 9 milímetros y no se descarta un ataque con varios implicados en un barrio marcado por enfrentamientos. Las líneas investigativas analizan si el homicidio está vinculado a disputas territoriales recientes.
Por otro lado, varios investigadores tomaron testimonios a algunos vecinos y posibles testigos, incluyendo al amigo del joven asesinado que viajaba como acompañante en la moto.
El medio local ADN Sur mencionó que en las primeras horas de la investigación surgió un dato que llamó la atención del personal que intervenía en el caso, y tenía que ver con que la víctima llevaba entre sus prendas una pistola calibre 9 milímetros. Inmediatamente se procedió al secuestro del arma por orden de la Justicia, y fue sometida a diversas pericias para determinar si el joven la utilizó antes de ser atacado.
Este último dato elevaría la hipótesis de un posible ajuste de cuentas, aunque los investigadores no descartan otras teorías y esperan para las próximas horas los resultados de las pericias para determinar las causas del ataque, mientras que los familiares y allegados a la víctima reclaman justicia.
Por estas horas, la Policía intentan identificar a los responsables del crimen, quienes escaparon en distintos vehículos tras el tiroteo, y la investigación se encuentra bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción Penal N° 2 de Caleta Olivia, a cargo del juez Franco Villalón Lezcano.