Un informe reveló que los jóvenes mendocinos priorizan la economía por sobre la grieta y el patriotismo

La economía antes que la grieta

El dato central del estudio es que el 53,5% de los encuestados considera que el factor más importante para lograr la unión de los argentinos es alcanzar estabilidad económica. Muy por detrás aparece la necesidad de “superar la grieta”, con el 29,2%.

El resto de las opciones quedó completamente relegado. Apenas el 7,8% habló de avanzar hacia un “federalismo real”, el 6,2% eligió el respeto por la ley y porcentajes mínimos mencionaron cuestiones como la educación, la identidad patria o un proyecto de país a largo plazo.

El informe indica que ese resultado es un cambio muy contundente en la manera de pensar los vínculos en la sociedad. La idea preponderante es que mientras haya inflación, precarización, incertidumbre y dificultades para proyectar un futuro, resulta imposible lograr la unidad social.

La idea de patria, en ese contexto, no se relaciona con símbolos o relatos históricos y se mide con la experiencia cotidiana: poder vivir con cierta tranquilidad económica.

El corte generacional

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La diferencia entre edades es uno de los aspectos más interesantes del relevamiento.

Entre los jóvenes de 16 a 30 años, el 56,2% respondió que la estabilidad económica es la principal condición para unir a los argentinos. En ese segmento, la “superación de la grieta” cayó al 18,7%.

Incluso aparece un dato llamativo: el “respeto por la ley” fue mencionada en más cantidad de oportunidades que otros conceptos vinculados al patriotismo o a la política.

El panorama cambia entre los mayores de 65 años. Allí la opción más elegida fue “superar la grieta”, con el 40,5%, mientras que la estabilidad económica quedó segunda con el 37,8%.

La diferencia parece mostrar dos lecturas distintas sobre la crisis económica argentina: los más jóvenes la viven principalmente como un problema material y de supervivencia cotidiana; los mayores, en cambio, siguen viendo la fractura política y social como el gran obstáculo para reconstruir un proyecto común.

Un patriotismo más práctico

Valores del ser argentino demokratia

El informe también exploró qué significa hoy “ser argentino” y cómo se expresa el amor por la patria.

Las respuestas más elegidas para definir la identidad nacional fueron “el talento y la creatividad” y “la solidaridad con el prójimo”. En cambio, conceptos más tradicionales como las tradiciones, la cultura o los logros colectivos quedaron bastante más abajo.

También hubo un dato fuerte respecto de las formas de patriotismo: muy pocos eligieron “cumplir las leyes y pagar impuestos” como una manera de demostrar amor por el país.

En cambio, las respuestas más frecuentes fueron participar en instituciones civiles, respetar los símbolos patrios y consumir productos nacionales.

Entre los jóvenes apareció además una idea novedosa: para ellos, la mejor forma de amar a la patria es trabajar con ética y excelencia.