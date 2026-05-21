Fernanda Cantero lo perdió todo en un incendio y mientras intenta procesar lo que pasó cuenta su historia a Diario UNO. En apenas 2 horas, las llamas destruyeron por completo la casa donde vivía junto a sus 3 hijas desde hacía 15 años.
Una madre y sus 3 hijas perdieron todo en un incendio y necesitan ayuda para empezar de nuevo
Fernanda vivía desde hace 15 años en la vivienda junto con sus tres hijas. El fuego avanzó rápidamente y destruyó por completo la casa. Ahora buscan colaboración económica para volver a empezar
“Salimos con lo puesto, en medias”, contó la mujer mientras intenta reorganizar su vida y mientras recibe la gran solidaridad de los vecinos de La Consulta, San Carlos. Lo básico ya lo pudo cubrir como ropa y alimentos, pero aún necesita dinero para poder intentar recomponer su vida. Los alias son: ayuda.emma.mp o ayuda.fernanda
La destrucción fue total: ropa, muebles, electrodomésticos, recuerdos familiares y años de esfuerzo que quedaron reducidos a cenizas.
“Estamos muy abrumadas y aún en shock. Es muy duro perder el trabajo de toda la vida...los recuerdos”, expresó.
En medio del dolor, la familia comenzó a recibir una ola de solidaridad que, según Fernanda, las ayudó a atravesar las primeras horas de la tragedia.
“No tengo palabras para agradecer tanto amor que estamos recibiendo. La cantidad de personas que se han acercado con ropa, abrigo y alimentos es impresionante”, relató emocionada.
Gracias a la ayuda de vecinos, amigos y desconocidos, lograron cubrir las necesidades más urgentes vinculadas con ropa y comida. Sin embargo, ahora enfrentan el desafío, mucho más grande, de volver a construir un hogar desde cero.
“Lo que sigue ahora es empezar de nuevo”, resumió Fernanda.
Cómo sumarse a la colecta para la familia que perdió todo en un incendio
Por eso, ante las consultas de personas que desean colaborar, decidió pedir ayuda económica para afrontar los gastos que implica reconstruir la vivienda y recuperar parte de lo perdido.
“Muchas personas me preguntaron cómo podían ayudar. Quienes deseen y puedan colaborar con un aporte económico para acompañarnos en este proceso tan grande que viene, sería genial”, expresó.
La familia atraviesa por estas horas uno de los momentos más difíciles de su vida. Mientras intentan recuperarse emocionalmente del incendio, también deben resolver dónde vivir, cómo reorganizar la rutina y cómo volver a empezar después de perderlo todo.