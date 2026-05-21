Una madre y sus 3 hijas perdieron todo en un incendio y necesitan ayuda para empezar de nuevo

fernanda cantero incendio familia 3 La familia atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Estamos muy abrumadas y aún en shock. Es muy duro perder el trabajo de toda la vida...los recuerdos”, expresó.

En medio del dolor, la familia comenzó a recibir una ola de solidaridad que, según Fernanda, las ayudó a atravesar las primeras horas de la tragedia.

fernanda cantero incendio familia 2 La familia lo perdió todo en cuestión de 2 horas.

“No tengo palabras para agradecer tanto amor que estamos recibiendo. La cantidad de personas que se han acercado con ropa, abrigo y alimentos es impresionante”, relató emocionada.

fernanda cantero incendio familia El fuego destruyó todo.

Gracias a la ayuda de vecinos, amigos y desconocidos, lograron cubrir las necesidades más urgentes vinculadas con ropa y comida. Sin embargo, ahora enfrentan el desafío, mucho más grande, de volver a construir un hogar desde cero.

“Lo que sigue ahora es empezar de nuevo”, resumió Fernanda.

Cómo sumarse a la colecta para la familia que perdió todo en un incendio

Por eso, ante las consultas de personas que desean colaborar, decidió pedir ayuda económica para afrontar los gastos que implica reconstruir la vivienda y recuperar parte de lo perdido.

fernanda cantero incendio familia 4 El pedido de solidaridad de la familia de Fernanda Cantero.

“Muchas personas me preguntaron cómo podían ayudar. Quienes deseen y puedan colaborar con un aporte económico para acompañarnos en este proceso tan grande que viene, sería genial”, expresó.

La familia atraviesa por estas horas uno de los momentos más difíciles de su vida. Mientras intentan recuperarse emocionalmente del incendio, también deben resolver dónde vivir, cómo reorganizar la rutina y cómo volver a empezar después de perderlo todo.