Independiente Rivadavia ya se encuentra en tierras venezolanas a la espera de su partido ante Deportivo La Guaira por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. El compromiso será este jueves, a partir de las 19, en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Podes vivir la previa, el partido y el post a través de Radio Nihuil.
El líder Independiente Rivadavia visita a Deportivo La Guaira en Venezuela: hora y cómo verlo
Independiente Rivadavia visitará, este jueves desde las 19, a Deportivo La Guaira por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores
El equipo de Alfredo Berti se aseguró, con dos partidos por delante, ser el líder de la tabla de posiciones de su zona. Ya clasificado a octavos de final, sabe que la llave se definirá en el Malvinas Argentinas.
Independiente Rivadavia visita a La Guaira por Copa Libertadores
11 días pasaron desde aquella derrota ante Unión de Santa Fe en el estadio Bautista Gargantini. Desde aquel entonces Independiente Rivadavia entrenó con la mira puesta en los dos últimos partidos correspondientes al Grupo C de la Copa Libertadores.
El primero de ellos será este jueves ante Deportivo La Guaira, en Venezuela. Para este compromiso Alfredo Berti pondrá lo mejor que tiene a disposición. Pensando en la última alineación titular, habrá dos modificaciones.
En la línea defensiva Ezequiel Bonifacio le cederá su lugar a Juan Manuel Elordi. El Pipa ocupará el carril izquierdo mientras que Luciano Gómez cambiará de banda ocupando el sector derecho.
En mitad de cancha quien esperará en el banco de suplentes será Matías Fernandez. El 10 de Independiente Rivadavia le dejará su lugar a Gonzalo Ríos, quien se parará junto a Tomás Bottari y José Florentín.
Por su parte, Deportivo La Guaira se encuentra en el último puesto del Grupo C de la Copa Libertadores. El elenco venezolano suma tres puntos en cuatro presentaciones, producto de sus dos igualdades con Bolívar y la restante con Fluminense. Su única derrota se dio ante la Lepra en el Malvinas Argentinas (fue 4-1).
A los locales solo le sirve una victoria para ilusionarse con poder meterse en los octavos de final de la competencia. Es por esto que el director técnico Héctor Bidoglio pondrá lo mejor que tiene en cancha.
Probables formaciones
- Deportivo La Guaira: Cristopher Varela; Jorge Gutiérrez, Martín Gianoli, Guillermo Luis Ortiz, Luis Peña; Rommell Ibarra; José Alí Meza, Carlos Faya, José Correa, Juan Castellanos; Flabián Londoño. DT: Héctor Bidoglio.
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
- Hora: 19
- Estadio: Olímpico de la Universidad Central de Venezuela
- Árbitro: Mario Alberto Díaz de Vivar
- TV: Fox Sports, Disney+ Premium