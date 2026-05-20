El líder Independiente Rivadavia visita a Deportivo La Guaira en Venezuela: hora y cómo verlo

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Independiente Rivadavia visita a La Guaira por Copa Libertadores

11 días pasaron desde aquella derrota ante Unión de Santa Fe en el estadio Bautista Gargantini. Desde aquel entonces Independiente Rivadavia entrenó con la mira puesta en los dos últimos partidos correspondientes al Grupo C de la Copa Libertadores.

El primero de ellos será este jueves ante Deportivo La Guaira, en Venezuela. Para este compromiso Alfredo Berti pondrá lo mejor que tiene a disposición. Pensando en la última alineación titular, habrá dos modificaciones.

En la línea defensiva Ezequiel Bonifacio le cederá su lugar a Juan Manuel Elordi. El Pipa ocupará el carril izquierdo mientras que Luciano Gómez cambiará de banda ocupando el sector derecho.

En mitad de cancha quien esperará en el banco de suplentes será Matías Fernandez. El 10 de Independiente Rivadavia le dejará su lugar a Gonzalo Ríos, quien se parará junto a Tomás Bottari y José Florentín.

Por su parte, Deportivo La Guaira se encuentra en el último puesto del Grupo C de la Copa Libertadores. El elenco venezolano suma tres puntos en cuatro presentaciones, producto de sus dos igualdades con Bolívar y la restante con Fluminense. Su única derrota se dio ante la Lepra en el Malvinas Argentinas (fue 4-1).

A los locales solo le sirve una victoria para ilusionarse con poder meterse en los octavos de final de la competencia. Es por esto que el director técnico Héctor Bidoglio pondrá lo mejor que tiene en cancha.

Probables formaciones