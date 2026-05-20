Tres datos de Independiente Rivadavia para tener en cuenta en la previa del partido ante Deportivo La Guaira

lera viaje libertadores Independiente Rivadavia será el primer equipo de Mendoza en jugar en Venezuela por los puntos.

El segundo dato tiene que ver con lo futbolístico. Para este partido, Alfredo Berti realizaría algunas modificaciones en Independiente Rivadavia respecto del último once que cayó en octavos de final ante Unión de Santa Fe en el Bautista Gargantini. La rotación se daría en los laterales, donde sadría Ezequiel Bonifacio e ingresaría Juan Manuel Elordi. Gonzalo Ríos podría sumar un lugar en el once inicial.

lera viaje libertadores 1 El once de Independiente Rivadavia tendría modificaciones de cara al partido ante Deportivo La Guaira por Libertadores.

El tercer y último dato pasa porque Independiente Rivadavia continúa invicto en el certamen. De los cuatro partidos que disputó, ganó 3 y empató uno solo. Este último fue ante Fluminense, en el Malvinas Argentinas, por la cuarta fecha de la Copa Libertadores.

De vencer a Deportivo La Guaira, la Lepra estiraría su racha positiva en su debut en el certamen y mantendría su condición como mejor equipo de la fase de grupos.

Embed - Independiente Rivadavia ya es líder de grupo en la Libertadores

Deportivo La Guaira vs. Independiente Rivadavia por la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia ya tiene asegurado el primer puesto antes de visitar este jueves a Deportivo La Guaira de Venezuela.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de la UCV, contará con transmisión de Radio Nihuil y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el paraguayo Mario Díaz de Vivar, mientras que en el VAR estará el uruguayo Antonio García.